ASTHEIM vor 31 Minuten

Reh kreuzt die Fahrbahn

Am späten Dienstagabend befuhr ein 45-jähriger Autofahrer die Strecke von Astheim in Richtung Escherndorf. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte, wurde dieses von dem Pkw frontal erfasst und getötet. Am Auto entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.