BUCHBRUNN vor 1 Stunde

Reh ausgewichen und überschlagen

Am frühen Mittwochabend fuhr eine 35-jährige Autofahrerin auf der Kreisstraße von Kitzingen in Richtung Buchbrunn. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte, verriss die Fahrerin laut Polizeibericht das Lenkrad, fuhr in den angrenzenden Straßengraben, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Schaden: 10 000 Euro.