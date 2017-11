KITZINGEN vor 1 Stunde

Reh ausgewichen und im Graben gelandet

Am Mittwochvormittag befuhr eine 27-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw die Kreisstraße 23 von Michelfeld in Richtung Sickershausen. Laut Polizeibericht sprang im Bereich eines Waldstückes ein Reh auf die Fahrbahn. Die Fahrzeugführerin wich dem Tier aus und geriet dadurch in den Straßengraben. Einen Zusammenstoß konnte sie somit vermeiden. An ihrem Pkw entstand glücklicherweise nur geringer Schaden.