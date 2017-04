Die Dekanate Kitzingen, Castell und Markt Einersheim betreten gemeinsam einen ungewöhnlichen Weg: den Wasserweg. Ein ganzes Wochenende im Mai finden unter dem Motto „Reformation im Fluss“ verschiedene Veranstaltungen auf dem Personenschiff „MS Franconia“ statt. Der Anlass sind 500 Jahre Reformation.

Insgesamt sieben Fahrten

„Wir hatten zwar schon einige Großveranstaltungen, aber so etwas haben wir noch nie gemacht“, betont Günther Klöss-Schuster, Dekan in Castell. Am Samstag, 6. Mai, legt das Schiff zum ersten Mal in Volkach ab. Zum geplanten Frauenfrühstück wird auch Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler an Bord sein. Nach rund dreieinhalb Stunden kehrt das Schiff dann nach Volkach zurück. Sechs weitere Fahrten folgen: Zwei speziell für Familien und Konfirmanden, aber auch vier Veranstaltungen für alle Interessierten.

„Die Idee dazu ist in Würzburg geboren“, gibt Kitzingens Dekan Hanspeter Kern zu. Dorthin wird am Sonntagabend in Marktbreit auch der Staffelstab in Form eines Logbuches weitergereicht, denn die „Reformation im Fluss“ findet an den drei darauffolgenden Wochenenden ihre Fortsetzung in Würzburg, Lohr am Main und Aschaffenburg.

Wie viele Personen bei den Veranstaltungen eingeplant sind? Günther Klöss-Schuster deutet auf ein großes Schild an der Seite des Schiffs: Maximal 600 Personen pro Fahrt. „Wir hoffen schon, dass das Schiff immer gut ausgelastet ist.“ Zur Planung sei allerdings ein Ticketverkauf notwendig, der bereits läuft. „Da geht es vor allem um die Planung des Essens an Bord und darum, dass nicht am Ende 50 Menschen vor dem Schiff stehen und nicht mitkönnen“, erklärt Hanspeter Kern.

Musik ist mit an Bord

Neben der Verpflegung gehört meist auch Unterhaltung zum Programm: Samstagabend ist das „Fränkische Kirchenkabarett (FKK)“ die Hauptattraktion, die Kaffeefahrt am Sonntag begleitet die Jazzband „swingin' five“. Die Chörefahrt am Sonntagabend steht sowieso ganz im Zeichen der Musik: Drei Gospelchöre und die Posaunenchöre aus Castell und Markt Einersheim sind mit an Bord. „Das Musikangebot ist wirklich breit gefächert“, findet auch der Markt Einersheimer Dekan Ivo Huber. Wichtig: Die Chörefahrt beginnt in Kitzingen, endet aber in Marktbreit. „Es werden Busse für die Rückfahrt organisiert“, versichern die Dekane.

Die Themen Luther und Reformation werden bei allen Veranstaltungen an Bord eine große Rolle spielen, sagt Dekan Hanspeter Kern. „Beim Familientag geht es zum Beispiel um Ängste. Das ist ein ganz zentraler Punkt der Reformation. Die Menschen hatten früher große Angst vor Gott.“ Auch die Ökumene solle Thema sein.

Zwischen Metal und Gottesdienst

Die drei Dekane waren bisher noch nicht Fahrgäste der „MS Franconia“, die auch häufiger auf Rhein und Neckar unterwegs ist. In der Vergangenheit hat das Schiff aber schon ganz andere Aufgaben bewältigt, als einen Gottesdienst oder eine Kaffeefahrt. Vergangenes Silvester brachte das Schiff in Nürnberg bei der „Aqua Ruction“ hunderte Heavy-Metal-Fans lautstark ins neue Jahr.

Diesmal dürfte es ruhiger zu gehen. Auch die Dekane wollen mit an Bord sein, so Günther Klöss-Schuster: „Zumindest soweit es möglich ist. Irgendwann muss man ja auch mal arbeiten.“