Rechtsstreit aus dem Jahr 2012 beendet

Mit Erfolg hat sich am Verwaltungsgericht Würzburg der Vorsitzende Richter Gerhard Weinmann hartnäckig-ausdauernd um Entspannung an der umstrittenen Grundstücksgrenze zwischen einem zusätzlichen Kundenparkplatz des Edeka-Marktes in Wiesentheid und dem angrenzenden Wohngebiet „Seeflur“ bemüht.

Bescheid des Landratsamtes als Auslöser

Das Landratsamt Kitzingen, dessen Bescheid aus dem Jahr 2012 Auslöser für einen jahrelangen Rechtsstreit wurde, akzeptierte nach zweistündigem Ringen die richterlichen Nachbesserungs-Vorschläge. Im Vertrauen darauf, dass die auch entsprechend und zügig umgesetzt werden, erklärten Nachbarn daraufhin ihre Klage für erledigt.

Die Fünfte Kammer des Verwaltungsgerichts Würzburg war Endstation für einen Rechtsstreit aus Wiesentheid, dessen Akten in den vergangenen Jahren viel unterwegs waren: Bis zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München und zuletzt auch noch beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, von der einfachen Klage bis zum Normenkontrollverfahren. Es gab viel zu tun – aber auch zu verdienen – für Richter, Rechtsanwälte, Gutachter und Verwaltungsleute.

Über 800 Fahrzeugbewegungen pro Tag

Auslöser war, dass der Einkaufsmarkt in Spitzenzeiten Stauraum für seine motorisierten Kunden benötigte. Und deswegen ist ein gegenüber liegendes Grundstück, das eigentlich für Wohnbebauung vorgesehen war, aus dem allgemeinen Wohngebiet „Seeflur“ herausgenommen und vom Markt Wiesentheid in ein „Sondergebiet Ladenzentrum“ mit der Zweckbestimmung „Parkplatz“ herübergeholt worden.

Ein davon unmittelbar betroffenes Anlieger-Ehepaar bekam so nicht nur einen Nachbarn, wie laut Bebauungsplan vorgesehen, sondern 48 Stellplätze mit hoher Fluktuation bis in den späten Abend. Ein Gutachter ist, als es um den Lärmschutz ging, von über 800 Fahrzeugbewegungen am Tag ausgegangen.

Parkplatz wird nicht wieder wegkommen

Im Oktober 2016 war der Parkplatz nach achtjährigem Rechtsstreit eröffnet worden, aber: Es war noch eine Klage aus dem Jahr 2012 „offen“. Beim Verwaltungsgericht in Würzburg hatte man den Fall „auf Eis gelegt“, bis das Normenkontrollverfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erledigt war.

Eine weitere Prozessrunde wurde dort nicht zugelassen und die dagegen gerichtete Beschwerde der klagenden Nachbarn hat das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen.

„Das Grundsätzliche ist gelaufen“

„Das Grundsätzliche ist gelaufen“, sagte der Vorsitzende Weinmann jetzt bei Prozessbeginn in Würzburg. Die Kläger könnten nicht damit rechnen, dass der Parkplatz wieder wegkommt, es gehe nur noch „um die Feinheiten“. Zum Beispiel darum, dass der zusätzliche Parkplatz des Edeka-Marktes übers Wochenende und bei Nacht nicht von jedermann angefahren werden kann.

Hinweisschilder bringen da wenig, so das Gericht. Daher soll durch eine Schranke sichergestellt werden, dass die Kunden-Stellplätze an Werktagen nur von 7 bis 20 Uhr erreichbar sind, die Stellplätze für Mitarbeiter 6 bis 21 Uhr.

Schutz der Nachbarn

Eine Höhenbegrenzung auf 2,50 Meter an der Einfahrt soll verhindern, dass große Fahrzeuge beim Waren anliefern auf diesem Parkplatz rangieren. An einer bereits errichteten zwei Meter hohen Lärmschutzwand sollen beim Bau ignorierte Vorgaben nachgeholt und schallschluckende Maßnahmen zum Schutz der Nachbarn getroffen werden. Dem stimmte das beklagte Landratsamt zu, der Einkaufsmarkt-Besitzer ebenfalls. Es wurden Termine vereinbart für das zügige Umsetzen – daraufhin erklärten die Nachbarn ihre Klage für erledigt.

Theoretisch könnte also trotz des Betriebs auf dem umstrittenen Parkplatz „rein juristisch“ bald Ruhe einkehren – auf einem Grundstück, das einmal für Wohnbebauung vorgesehen war. Darauf hatte sich das Ehepaar vom angrenzenden Grundstück verlassen.