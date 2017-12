Rechts vor links missachtet

Am Dienstagvormittag befuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Hyundai in Albertshofen die Straße am Steinbühl in Richtung Hindenburgstraße. An der Kreuzung zur Mainsondheimer Straße übersah sie den von rechts kommenden VW Caddy einer 66-jährigen Frau und stieß mit dieser zusammen. Durch der Wucht des Aufpralles wurde der Hyundai gegen die Mauer eines Anwesens geschleudert. Mit leichten Verletzungen wurde die Unfallverursacherin in die Klinik Kitzinger Land gebracht. Schaden: 12 500 Euro.