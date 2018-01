Realschüler feiern deutsch-französische Freundschaft

Am 22. Januar 1963 begründeten Bundeskanzler Konrad Adenauer und Staatspräsident Charles de Gaulle mit dem deutsch-französischen Freundschaftsvertrag eine mittlerweile jahrzehntealte Tradition. Diesen Jahrestag feierten auch die Leo-Weismantel-Realschule und die Bildungschancen-Realschule in Marktbreit. Zu diesem Anlass gestalteten die Schüler des Fachs Französisch Plakate, um über die zentralen Etappen der deutsch-französischen Freundschaft zu informieren. Während der Pausen versorgten sie zudem ihre Mitschüler mit selbstgemachten französischen Spezialitäten. Untermalt von zeitgenössischer französischer Musik, genossen alle Flammkuchen (tartes flambées), Apfelkuchen (tartes aux pommes) und Hefegebäck (brioches). Die Angebote stießen auf großes Interesse, heißt es in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig informierten sie über wichtige kulturelle und historische Aspekte der beiden Länder. So verdeutlichte die Veranstaltung auch die Bedeutung und Reichweite eines modernen Fremdsprachenunterrichts. Französisch wird ein lebendiges Fach im Zeichen von Toleranz, interkulturellem Austausch und der deutsch-französischen Freundschaft. Foto: Anna-Lena Kunz