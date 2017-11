Rauschers Kampf um Namen geht weiter

Eine gewisse Hartnäckigkeit ist Margot Rauscher nicht abzusprechen: Die Kitzingerin setzt sich seit Jahren für eine Gedenktafel in Kitzingen ein, die an die Namen der gefallenen Kitzinger im Zweiten Weltkrieges erinnert. Bisher ohne Erfolg. Auf gibt sie dennoch nicht.

Mit schöner Regelmäßigkeit taucht Margot Rauscher kurz vor dem Volkstrauertag in der Redaktion dieser Zeitung auf. Mit dabei ein handgeschriebenes Anliegen und – mit dem Ausdruck des Bedauerns – die Nachricht, dass sich noch immer nichts getan hat.

Rund 200 Namen

Die Kitzingerin kämpft dennoch weiter für eine Gedenktafel. Die gibt es in viele Städten, Gemeinden und auch in Kitzinger Ortsteilen, in der Großen Kreisstadt aber nicht. Im vergangenen Jahr hat sie alle 30 Kitzinger Stadträte angeschrieben. Der Stadtrat sollte wenigsten einmal über die Sache reden, forderte sie. „Nur ein Stadtrat hat geantwortet“, sagt sie. Es war Bürgermeister Klaus Heisel, der ihr auch nicht viel Hoffnung machen konnte. Inzwischen ist sie zu der Erkenntnis gekommen, dass sich wohl niemand für einen solchen Gedenkstein interessiert. Es gebe wohl kaum noch Stadträte, die Verwandte im Krieg verloren haben, vermutet sie.

Zudem findet sie es schade, dass sich keine „normalen“ Kitzinger als Mitstreiter bei ihr gemeldet haben. „Zusammen kann man doch mehr erreichen“, so Rauscher.

Sie bleibt dennoch dabei: Die Stadt gibt für viele Dinge Geld aus. Ein Gedenkstein wäre zwar nicht billig, aber etwas Bleibendes. Rauscher bietet wieder an, sammeln zu gehen. Rauscher erwähnt die Stolpersteine, die an die Namen jüdischer Mitbürger erinnern, und fragt: „Warum gibt es keine Steine, die an die Kitzinger Gefallenen erinnern?“

Ob ihr erneuter Appell Erfolg hat, ist wohl eher offen. Die bisherigen Versuche Rauschers sind gescheitert. Im Rathaus steht man auf dem Standpunkt: In Kitzingen gibt es eine Gedenkkultur, auch für die Opfer des Zweiten Weltkriegs und ohne eine Gedenktafel mit den Namen. Damit aber will sich die Frau, die ihren Bruder Hans Ackermann mit 20 Jahren im Krieg verloren hat, nicht abfinden. Die in Stein gehauenen Namen könnten ein kleiner Trost für die Angehörigen sein, sagt sie.

Rauscher war auf den Kitzinger Friedhöfen unterwegs und hat die Namen auf den Grabsteinen zusammengeschrieben. Eine Liste mit rund 200 Namen ist herausgekommen. Ob sie vollständig ist, weiß Rauscher nicht. Dennoch hält sie eine Gedenktafel für wichtig.

Rund 30 000 Euro

Sie hat sich übrigens vor einem Jahr auch schon mal um die Kosten gekümmert und ist unterm Strich und nach einem Kostenvoranschlag auf um die 30 000 Euro gekommen, für eine Stele und vor allem für die Inschriften. Viel Geld, das sieht Rauscher auch, aber „dass sich Kitzingen keine Gedenktafel leisten kann, darüber kann man nur verständnislos den Kopf schütteln“.