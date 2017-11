Raubüberfall auf Spielhalle

Am frühen Freitagmorgen wurde eine Spielhalle in Kitzingen überfallen.

Wie die Kripo Würzburg in ihrem Pressebericht mitteilt, betrat gegen 3.10 Uhr ein Maskierter die Spielhalle in der Schreibergasse. Er bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Im Anschluss dirigierte der Räuber sein Opfer in einen Nebenraum, um den Safe dort zu leeren. Er fesselte die Frau an den Tresen und türmte mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die Angestellte konnte sich selbst aus der Fesselung befreien und wählte den Notruf. Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter blieb bislang ohne Erfolg.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, komplett schwarz gekleidet. Er trug schwarze Lederhandschuhe und einen schwarzen Rucksack, war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert, sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent

Um den Raubüberfall aufklären zu können, hofft die Kriminalpolizei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat in der Nacht zum Freitag im Bereich der Spielhalle eine verdächtige Person gesehen oder auch den Täter auf seiner Flucht beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Würzburg in Verbindung zu setzen: Tel. (09 31) 4 57 17 32.