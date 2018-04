1 / 1

Foto: Foto: MANFRED ThOMANN

An den Kartagen ersetzten wieder die Ratschenkinder die Glocken in Düllstadt. Der älteste Ministrant Leon Weckert organisierte den Ablauf und so zogen bis zu 14 Kinder mit ihren Leiern, Ratschen und Klappern durch den Ort und erinnerten an die Gebetszeiten und den Kirchgang am Karfreitag. Am Karsamstag zogen sie von Haus zu Haus und freuten sich über Süßigkeiten und Geldspenden, heißt es in einer Pressemitteilung.