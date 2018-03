Ratsbegehren, Haushalt, Main-Shuttle

Das Ratsbegehren zum Hotel auf Stelzen am Main, der Haushalt der Stadt Volkach mit dem Finanz- und Stellenplan sowie das neue Konzept für die Buslinie „Mainschleifenshuttle“ – jeder dieser drei Tagesordnungspunkte, mit denen sich der Stadtrat Volkach am Montagabend (19.15 Uhr) befasst, wäre schon abendfüllend. Vorgeschaltet ist ab 19 Uhr eine Bauausschusssitzung.

Volkacher sollen entscheiden

„Sind Sie dafür, dass die Stadt Volkach einem Investor die Flächen für den Bau eines Hotels im Mainvorland zur Verfügung stellt?“ Diese Frage soll, wenn der Antrag der Freien Wähler Volkach im Rat abgesegnet wird, als Ratsbegehren den Volkacher Bürgern gestellt werden. Wie berichtet handelt es sich dabei um ein Quasi-Bürgerbegehren, das vom Stadtrat initiiert werden kann. Als Termin schwebt den Freien Wählern der Tag der Landtags- und Bezirkswahl vor, „aus Kostengründen“.

Der Haushalt der Stadt für das Jahr 2018 umfasst fast 24,7 Millionen Euro. Damit die Stadt auch weiterhin an der eigenen Konsolidierung arbeitet, wurden schon im vorigen Jahr zahlreiche Gebühren angehoben, die Fortschreibung in 2018 würde eine bessere Kasse und zusätzliche Einnahmen von 820 000 Euro einbringen. Dem gegenüber stehen einige dicke Investitionsbrocken, zum Beispiel der Erhalt der Straßen und Radwege (2,2 Millionen Euro), der Rest der Generalsanierung des Hallenbades (1,2 Millionen Euro) und die Wasserversorgung (knapp 600 000 Euro). Den Haushalt haben die Räte in einem dreitägigen Zukunftsseminar fraktionsintern vorberaten.

Zwei Linien?

Das neue Konzept des Mainschleifen-Shuttles, ausgerichtet auf fünf Jahre, sieht zwei Linien anstelle einer Buslinie vor, die Zahl der teilnehmenden Ortschaften erhöht sich von 15 auf 23. Die Stadt Volkach wäre aktuell mit einem Zuschuss von 16 000 Euro beteiligt.

Wohin in den Ferien

Weitere Punkte sind die anstehende Ferienbetreuung für Kinder ab drei Jahren. Dazu ist es notwendig, zwei Fachkräfte für diese Zeit anzustellen (geschätzte Kosten: 2750 Euro). Das Ratsmitglied Fred Mahler (Bürgerliste) hat schon vor der vorigen Sitzung seinen Rücktritt erklärt, nun entscheidet der Stadtrat über die Entbindung von diesem Ehrenamt. Das gilt ebenso als Formsache wie auch die Bestätigung der neuen Feuerwehrkommandanten von Fahr, Kilian Meusert und sein Stellvertreter Markus Lukas.