Rathaussturm: Bürgermeister lässt Sitzungspräsidenten tanzen

Oftmals rücken närrische Scharen an, um Rathäuser zu stürmen und nicht selten knallt es, wenn die Narren mit schweren Geschützen anrücken und auf die Obrigkeit knallen. Heuer drehten Albertshofens Bürgermeister Horst Reuther und seine Gemeinderäte den Spieß um. Denn während der Sitzungspräsident der Höpper-Elfer, Timo Gallena, die Narrenschar in Aufruhr versetzte, bewarfen ihn die Dorfoberen mit Silvesterböllern und ließen Gallena dadurch unfreiwillig zum Tanzbären werden. „Die schießen ja scharf“, erkannte Gesellschaftspräsident Elmar Gimperlein und sein Gefolge fand sich rasch in der Defensive wieder.

Timo Gallena drohte den Dorfoberen an, „dass wir hier pochen um diese Bagage einzulochen“. Denn die Bürger seine es Leid, dass ihnen das Fell über die Ohren gezogen würde. Der närrische Mob machte mobil und hatte das Ziel vor Augen, dass der Rathausbau erzittere vom Helau.

Drohung mit Feuer

„Die herrschen hier im Haus lachen noch zum Fenster raus“, wetterte der Narren-Anführer in Richtung der Ratsmitglieder, die ungeniert schöppelten und ihre Gläser bewusst aufreizend erhoben. Die Gemeinderäte würden sich Posten zuschachern und sich alle am Futtertrog drängen, so Gallenas Vorwurf. Horst Reuther entgegnete, „da lach ich, wenn ihr armseligen Gestalten wollt unser Dorf verwalten“ und schob nach: „Die Moral, ganz ohne Zweifel wäre bei euch schnell beim Teifel.“ Doch nachdem die Albertshöfer Narren – die von Narren aus zwölf auswärtigen Gesellschaften unterstützt wurden – mit Feuer drohten, gaben der Bürgermeister und seine Stellvertreterin Katharina Riedel doch auf, denn wie Horst Reuther jammerte, „möchten wir um Himmels Willen kein Feuer, dazu war unser Dach viel zu teuer“.

Weiße Fahne und leere Gemeindekasse

Das war ganz im Sinne des Prinzenpaares Bettina Felbinger und Matthias Hering sowie ihren Hofdamen Regina Ehrlich und Selina Tschischka. Derweil kündigte Timo Gallena an, dass der Höpper-Elfer in der Narrenzeit bis zum Aschermittwoch das Zepter im Dorf schwingen und wieder Freude ins Volk bringen werde. Horst Reuther schwenkte die weiße Fahne und rückte auch (die leere) Gemeindekasse raus.

Da brauchten sich die Gemeinderäte nicht wundern, dass sie gefangen genommen wurden. „Lasst uns den Wein probieren und dann zur Festhalle marschieren“, rief Timo Gallena die Narren zum Feiern auf. „Mit dem Bürgermeister und seinem Rat werden wir schreiten und sie als Gefangene begleiten“, skizzierte Timo Gallena die Rolle der entzauberten Gemeinderäte.

„Lasst uns die Gläser erheben, der Höpper-Elfer soll leben hoch, wir tun auf die Pauke hau mit einem kräftigen Helau“, sagte Timo Gallena unter dem Jubel des närrischen Volks. Nachdem die Weihnachtszeit vorbei ist, nimmt die Faschings-Session jetzt Fahrt auf und tags darauf empfing Landrätin Tamara Bischof die Narren aus dem Landkreis im Landratsamt.