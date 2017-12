Raiffeisenbank ehrt Mitarbeiter

Bei der Weihnachtsfeier, die dieses Jahr im Weingut Behringer in Abtswind stattfand, ehrten die Vorstandsmitglieder der Raiffeisenbank Volkach-Wiesentheid Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit, so eine Pressemitteilung der Bank.

Bereits auf 40 Jahre blickt Kundenberater Karl-Peter Kohlhaupt aus Volkach zurück, der seit seiner Ausbildung in der Bank tätig und seit vielen Jahren in der Hauptstelle Volkach eingesetzt ist und zudem das Amt des Betriebsratsvorsitzenden inne hat. Ihm konnten neben einer Ehrenurkunde der Bank auch die Glückwünsche und eine Ehrenurkunde der IHK überreicht werden.

35 Jahre ist Simone Schäfer aus Volkach in der Bank und im Rechnungswesen sowie in der Poststelle tätig. Für 25-jährige Zugehörigkeit erhielt Petra Gerlach (Servicemitarbeiterin in Wiesentheid) die besondere Auszeichnung der IHK und eine Ehrenurkunde der Bank. Bereits 20 Jahre in der Bank sind: Harald Brabec (Kundenberater in Volkach), Gertrud Hupp (Leiterin Rechnungswesen) und Renate Vogel (Telefonservice und Assistenz in Volkach).

Für 10-jährige Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Andreas Dworschak (Kundenberater und Schalterleiter in Wiesentheid), Monika Sokol (Servicemitarbeiterin in Volkach) sowie Sarah Braun (Kreditsachbearbeiterin in Wiesentheid). Die Vorstände der Bank, Roland Rößert und Martin Weber, dankten den Jubilaren für Ihre Treue zur Bank und für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie überreichten den anwesenden Jubilaren Blumen bzw. ein Weinpräsent.