Räte zögern bei Umstellung auf LED

Alle vier Jahre tauscht der Energieversorger Mainstockheims routinemäßig die Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung aus. Bei der anstehenden Wartung könnte dabei eine Umrüstung auf LED erfolgen, was allerdings Kosten in Höhe von rund 22 000 Euro nach sich zieht. Die würden sich wegen des geringeren Stromverbrauchs von LED innerhalb von gut zwei Jahren wieder amortisieren und anschließend Geld sparen. In der Sitzung am Donnerstagabend zeigten sich einige Räte skeptisch gegenüber der neuen Technik. So wurde die Abstimmung darüber vertag, die Räte wollen sich erst die Ergebnisse der Umstellung in Buchbrunn und Albertshofen betrachten.

Weitere Punkte der Sitzung waren:

Ebenfalls vertagt wurde eine Entscheidung über ein Konzept zu Weinbergsbewässerung. Eh hier ein Förderantrag eingereicht wird, soll abgewartet werden, ob Mainstockheim in die Auswahl der geförderten Projekte aufgenommen wird.

In die ehemalige Raiffeisenbank am Bahnweg könnte wieder Leben kommen: Den Räten lag eine Bauvoranfrage zur Nutzungsänderung einer Schlosserei aus Mainsondheim mit neuen Mitarbeitern vor, dorthin umzusiedeln. Einzig Barbara Petter hatte Bedenken, trotz eines Schallgutachtens wegen möglicher Lärmemissionen zu zustimmen.

Auch wenn die Klarstellungssatzung für den Haselberg, die eine Bebauung des Hangebereichs verhindern soll, schon vor einem Monat beschlossen wurde, ist sie immer noch Anlass für Unmut. Die Tatsache, dass dabei ein Grundstück aus der Satzung genommen und damit bebaubar gemacht wurde, bringt Anlieger auf den Plan. Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs sagte zu, das Thema im Februar oder März nochmals auf die Tagesordnung zu setzen.