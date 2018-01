VOLKACH vor 1 Stunde

Radlerin angefahren

Als ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag in der Prof.-Jäcklein-Straße in Volkach mit seinem Golf wenden wollte, übersah er beim Rückwärtsfahren eine 77-jährige Fahrradfahrerin und berührte diese leicht. Dabei kam die Frau zu Sturz und verletzte sich schwer. Sie musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden, teilt die Polizei mit.