Eine 67-jährige Rentnerin wollte am Mittwochnachmittag mit ihrem Fahrrad in der Astheimer Straße in Escherndorf losfahren. Beim Anfahren blieb sie mit dem Vorderrad am Bordstein hängen, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich an der Schulter.

Die Radfahrerin wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in die Helios Klinik nach Volkach eingeliefert, so die Kitzinger Polizei.