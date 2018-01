Schwer verletzt ins Krankenhaus musste eine 71-jährige nach einem Sturz vom Fahrrad am Samstag.

Vermutlich aufgrund der Schneeglätte kam die Frau am Samstag, gegen 7.45 Uhr, mit ihrem Fahrrad zu Fall. Die Frau befuhr mit ihrem Rad in Obernbreit den Winterseitenweg, als sie ohne Fremdeinwirkung stürzte. Dabei brach sie sich den Knöchel und musste schwer verletzt in das Krankenhaus Ochsenfurt gebracht werden, so die Polizei.