Radfahrer stürzt mit seinem E-Bike

(-tl) Am Mittwoch befuhr laut Polizei ein 59-jähriger mit einem E-Bike die Alte Reichsstraße in Repperndorf. An der Einmündung Eisgasse bog er nach links ein. Beim Überfahren des Rinnsteins verlor er die Kontrolle und stürzte. Der Radler musste anschließend mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert werden.