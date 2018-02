Radfahrer leicht verletzt

Am Dienstagabend ist ein 24-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Gehweg in der Kitzinger Flugplatzstraße entlanggefahren. Am Ende des Fahrradwegs wollte er im Kreuzungsbereich gerade über die Panzerstraße weiterfahren. Zeitgleich fuhr eine 38-Jährige mit ihrem BMW die Panzerstraße entlang und wollte nach links in die Flugplatzstraße abbiegen. Die BMW-Fahrerin erkannte den Radfahrer zu spät und erfasste diesen mit ihrem Fahrzeug. Mit leichten Verletzungen wurde der Mann vorsorglich in die Klinik Kitzinger Land gebracht. Schaden laut Polizeibericht: 500 Euro.