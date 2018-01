Qualifiziert für die Meisterschaft

Harry Kögel, vom Skatclub Falterturm Kitzingen und Hermann Pfannes vom 1. Skatclub Kitzingen haben sich am letzten Wochenende bei den Mainfränkischen Skat-Einzelmeisterschaften Herren in Gollhofen erneut für die Bayerischen Skat-Meisterschaften, Einzel, Herren, die am 7. und 8. April in Nürnberg stattfinden, qualifiziert. Diese berechtigen bei dortiger Qualifizierung zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften, welche im Juni in Würzburg stattfinden.