Prüfling dirigiert Symphonisches Blasorchester

Bei seinem Abschlusskonzert dirigierte der Masterstudent Yunsik Hwang aus Südkorea in der Würzburger Musikhochschule das Symphonische Blasorchester Volkach.

Dass im Großen Saal der Hochschule für Musik in Würzburg Bläsermusik erklingt, ist nicht außergewöhnlich. Für die 65 Musikerinnen und Musiker des Symphonischen Blasorchesters (SBO) Volkach war es ein besonderes Erlebnis, in einem so eindrucksvollen Konzertsaal auftreten zu können. Diese Möglichkeit kam dank Yunsik Hwang zustande. Der Südkoreaner und Klarinettist studiert seit 2015 an der Würzburger Musikhochschule im Masterstudiengang Blasorchesterleitung unter Prof. Ernst Oestreicher, Dirigent des SBO Volkach.

Ziel des Studiengangs ist es, die beruflichen Qualifikationen bereits erfahrener Musiker und Dirigenten um das Segment des Leitens eines Blasorchesters zu erweitern. Das Konzert sei der letzte und schwierigste Teil des Studiums, sagte Oestreicher dem Publikum. Nicht nur das Dirigat, sondern auch die komplette Organisation hätten die Masterstudenten übernommen, um ihren Abschluss „Master of Performance“ zu erlangen. Kernfachdozent Oestreicher und seine beiden Kollegen Landesdirigent Frank Elbert und Klaus Englert bewerteten vor Ort die Leistung.

Sein Masterkonzert gestaltete er mit einigen Höhepunkten der Blasorchesterliteratur: Neben den Armenischen Tänzen von Alfred Reed waren auch bekannte Melodien von Bizets Oper Carmen zu hören. Diese griff auch der Tenor Saya Lee mit der Blumenarie aus Carmen „La fleur que tu m?avais jetée“ auf. Weitere Highlights waren „O sole mio“ – gesungen von Saya Lee – und das „Concertino for Clarinet“ von Frank Bencriscutto mit der Solistin Verena Haberkorn, die im Symphonischen Blasorchester mitspielt und in Würzburg Klarinette studiert. Um dem Publikum die Heimat des Jungdirigenten näherzubringen, fehlten im Programm nicht die „Variations on a Korean Folk Song“ von John Barnes Chance fehlen.

Umrahmt wurde das anspruchsvolle Konzertprogramm von den beiden Choralfantasien „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ und „Nun danket alle Gott“ in Arrangements von Christian Sprenger. Belohnt wurde das Orchester und der Dirigent vom Publikum mit großem Beifall. Die Zugabe erfüllte der junge Dirigent mit dem Finale aus der „Jazzsuite“ von Dimitri Schostakowitsch.