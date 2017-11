Protest geht weiter: Anlieger laden zum Ortstermin

Bei einem Ortstermin am Samstag, 25. November, um 14.30 Uhr wollen die Anlieger der Wohngebiete Am Wilhlemsbühl und Stangenbrunnenweg an der Straße nach Sulzfeld den Stadträten deutlich machen, warum sie gegen eine weitere Wohnbebauung sind. Das haben sie in der Vergangenheit mehrfach versucht, unter anderem mit 150 Unterschriften.

Für die Vorplanung

Die hatten sie vor der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Bauausschusses überreicht. Genutzt hat das ebenso wenig wie eine Mahnwache, die etlicher Bewohner mit deutlichen Aussagen auf Plakaten veranstaltet hatten. Der Verwaltungs- und Bauausschuss stimmte dennoch wenig später der Vorplanung für die steile Erschließungsstraße zu den geplanten 18 Bauplätzen auf dem 1,4 Hektar großen Gelände zu. Die hielt die Mehrheit mit 16 Prozent Gefälle auf 25 Metern zwar für schwierig, aber machbar. Mit der Entscheidung war nach dem Grundsatzbeschluss für das Baugebiet vom Oktober 2016 der Anfang für ein Bebauungsplanverfahren gemacht. Wie das ausgeht, ist derzeit offen.

Langer Anlauf

Bis es soweit war, ist allerdings einige Zeit vergangen. Der erste Anlauf für das Baugebiet eines privaten Investors im Frühjahr 2014 ging daneben. Als sich Widerstand bei den Anliegern rührte und die Stadt Zweifel an der steilen Zufahrt hatte, zog die CSU-Fraktion ihre Unterstützung zurück. Gut ein Jahr später, im Juli 2015, kam das Projekt erneut auf den Tisch. Mit 16 gegen zehn Stimmen lehnte das Gremium die Pläne ab – nicht zuletzt unter dem Eindruck von 150 Unterschriften der Anwohner. Nach zwei Niederlagen kam im Oktober 2016 die Wende: Da gab's mit 17 zu zehn Stimmen eine Mehrheit, die sich zumindest grundsätzlich für das Baugebiet stark machte. Allerdings unter der Maßgabe, dass eine Reihe offener Fragen wie Erschließung und Entwässerung geklärt sind.

Meinungen gehen auseinander

Ob die das inzwischen sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Ansichten der Anlieger haben die für den Ortstermin am Samstag noch einmal zusammengefasst. Sie wollen laut Einladung die Stadträte aufklären, „warum sie so vehement gegen diese Bebauung sind und bereit sind, bis zuletzt zu kämpfen“.

Von der Hecke bis zum Notarzt

Ihre Argumente gegen das Baugebiet zählen die Anlieger noch einmal auf: Da sind die Hecken, die in der Biotopkartierung enthalten sind, und die Tierarten, die da leben. Da sind die Folgen von noch mehr Regen- und Abwasser für den Kanal und die unten liegende Bebauung. Da sind Bedenken, dass Notarzt, Krankenwagen und Feuerwehr an winterlichen Tagen im Notfall nicht rechtzeitig durchkommen. Dann wird auch der gefährdete soziale Friede im „Sackgassengebiet Wilhelmsbühl/Stangenbrunnenweg“ angesprochen. Und am Ende steht die Aufforderung an die Stadträte: „Bitte ziehen Sie das Vertrauen eines Investors nicht dem Vertrauen Ihrer Bürger vor.“

Ob die der Einladung folgen, wird sich zeigen. Bratwürste und Punsch stehen nach Angaben der Anlieger jedenfalls bereit.