Projekttage am Egbert-Gymnasium zum Thema Mobbing

„Konflikte verhalten sich oft wie ein Eisberg“, weiß Laura Sonntag aus der 11. Jahrgangsstufe des Egbert-Gymnasiums, so die Mitteilung an die Presse. Wer beteiligt ist und welche Informationen die Streithähne austauschen, das sei meist öffentlich sichtbar, bilde aber nur die Spitze des Eisbergs. „Viel größer und oft nicht zu erkennen ist der Bereich der Gefühle, die sich in den Untiefen unserer Seele ausbreiten: Vorurteile, Angst und Misstrauen.“

Laura Sonntag ist Streitschlichterin und gehört zur Gruppe des „conflict police“ am Egbert-Gymnasium. An den Projekttagen ihrer Schule sei sie sehr aktiv gewesen. Zusammen mit anderen Oberstufenschülern hielt sie Workshops zum Thema „Mobbing“ und wandte sich vor allem an Kinder aus der Unterstufe. Sie sollten lernen, achtsam mit ihrer Sprache umzugehen, sodass der Klassenkamerad nicht verletzt wird. Anhand vor Beispielen sollten sie lernen, wie sie Vorwürfe vermeiden, indem sie „Ich-Botschaften“ aussenden.

Die Projekttage des EGM – immer am Freitag und Samstag in der ersten Woche nach den Weihnachtsferien – seien ein Ausgleich für den zusätzlichen Ferientag, den die Schüler vor Weihnachten bekommen, damit sie sich in Ruhe auf das Fest vorbereiten können, lässt die Schule wissen. Andererseits biete der Samstag auch die Möglichkeit, Eltern in das Geschehen mit einzubinden. So stand für die Sechstklässler neben dem allgemeinen Thema „Mobbing“ auch eine Einheit an, in der sie lernten, wie sie sich vor den Gefahren des Internets schützen und gleichzeitig die Chancen nützen können.

Die fünfte Jahrgangsstufe erlebte ein Programm zur Prävention vor sexualisierter Gewalt. Für die älteren Schüler gab es weitere klasseninterne Projekte, so den Erste-Hilfe-Kurs für die 9. Jahrgangsstufe und die Vorbereitung des Jugendkreistags in der 10. Klasse.

Die angehenden Abiturienten präsentierten an den beiden Tagen ihre Seminararbeiten, wobei die Elftklässler schon einmal zuschauen konnten, wie das im nächsten Jahr abläuft, wenn sie an gleicher Stelle stehen. Insgesamt stießen die Projekttage bei Schülern, Eltern und Lehrern wieder auf positive Resonanz, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.