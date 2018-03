Projekte der Dorferneuerung

Das Umfeld von ehemaliger Schule und Feuerwehrgerätehaus in Atzhausen wird im Zuge der Dorferneuerung neu gestaltet. Vorgestellt wurde das Konzept bei einer Bürgerversammlung am Mittwochabend im Gasthaus Troglauer, zu der die Teilnehmergemeinschaft (TG) Dorferneuerung Kleinlangheim 4 geladen hatte. Die Planungen stießen auf großes Interesse und Beifall in der Runde. „Das ist eine gute und wichtige Maßnahme und es wird ein Schmuckstück für Atzhausen“ zeigte sich Eckehardt Tschapke vom Amt für ländliche Entwicklung (AflE) überzeugt.

Was nach seinen Worten nicht zuletzt an der guten Vorarbeit des Atzhäuser Arbeitskreises gelegen habe, der bei mehreren Treffen verschiedene Entwürfe diskutierte, „was nicht einfach war, da der vorgesehene Bereich neben einer Staatsstraße liegt“. Deshalb habe es auch Überlegungen gegeben, eine große Maßnahme zusammen mit dem Umfeld um die Kirche und den Vollausbau der Straße durchzuführen. Man habe sich dann dafür entschieden, jetzt den Bereich um Schule und Feuerwehrhaus anzugehen, da ansonsten eine Planung zusammen mit dem Staatlichen Bauamt nötig wäre, „die Jahre dauern würde“.

Die nun beschlossene Variante 4 sieht Pflaster- und Parkflächen vor dem Feuerwehrhaus, die Übernahme schon vorhandener Spielgeräte und eine kleine Sportfläche mit zwei kleinen Toren auf dem Rasenplatz, eine Hecke als Abgrenzung entlang der Straße und eine Abgrenzung zwischen Pflaster- und Grünfläche vor, „damit nicht auf dem Rasen geparkt wird“. Da laut Förderrichtlinie der Straßenbereich dem Staatlichen Bauamt unterliegt, sei man zu der Lösung gekommen, den Gehsteig entlang der Straße mit einer Breite von 1,50 Metern, der bis zum Feuerwehrhaus verlängert wird, nach innen zu rücken, um so einen Grünstreifen als Sicherheitsstreifen zwischen Gehweg und Straße zu bekommen, auf dem bei Festivitäten auch geparkt werden kann. „Das Bauamt hat zudem einen größeren Spielraum, wenn die Straße gebaut wird“, erklärte Tschapke weiter.

Eine kurze Diskussion gab es zu den Parkplätzen, die von der Mehrheit im Publikum für die wenigen Veranstaltungen als ausreichend erachtet wurden. „Bei einer Dorferneuerung stehen gestalterische Maßnahmen im Vordergrund, nicht die Schaffung von Parkplätzen“, machte Tschapke deutlich. In diesem Sinne äußerte sich auch Dieter Zeller, der örtliche Beauftragte der Atzhäuser Dorferneuerung, der betonte, dass man in den Arbeitskreissitzungen zu diesem Kompromiss gekommen sei. „Das ist die beste Lösung, da dann die Straße später ausgebaut werden kann, wir sind auf einem guten Weg, das wird ein schöner Platz“, zeigte sich Bürgermeisterin Gerlinde Stier optimistisch.

Zu Kosten und Werdegang informierte Tschapke, dass mit rund 165 000 Euro zu rechnen sei, wobei die Förderung durch das AflE bei 60 Prozent liegen dürfte, den Rest zahlt die Gemeinde. Jetzt ergeht der Auftrag an das Büro arc.grün. zur Entwurfsplanung. Die Plangenehmigung durch das AflE nach der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange dürfte im September über die Bühne gehen. Die Ausschreibung soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr im November/Dezember erfolgen „und mit dem Baubeginn ist im Frühjahr 2019 zu rechnen“.