Projektchor zum Sängerjubiläum

bag Der Gemischte Chor Tiefenstockheim begeht im kommenden Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Um das Jubiläum angemessen feiern zu können, hat sich der Vorstand um Vorsitzende Gudrun Müller und Chorleiter Christian Brückner die Einrichtung eines zeitlich befristeten Projektchores ausgedacht.

Die Teilnahme am Projektchor ist begrenzt auf die Zeit von Januar bis August 2018, sagte die Vorsitzende. Es gehe alleine um die Auftritte rund um das Jubiläum und die stimmliche Unterstützung der 23 Chormitglieder.

In rund 15 Singstunden will der Chorleiter gemeinsam mit den Teilnehmern am Projekt traditionelles und modernes Liedgut einstudieren. Chorleiter Christian Brückner sagte, dass der Einstieg auch für nicht geübte Sänger – Männer wie Frauen – gewährleistet sei. Er will bis zum ersten Auftritt allgemeine Grundlagen vermitteln, die für jeden Teilnehmer zu bewältigen sind.

Der Festtag des gemischten Chores Tiefenstockheim und der große Auftritt des Projektchores ist am Samstag, 28. April 2018. Eine Tracht ist nicht erforderlich. Der Auftritt beginnt um 18 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Um 20 Uhr steigt dann das Jubiläumskonzert, ob in der Kirchenburg oder in der Kirche, hängt von der Zahl der Teilnehmer am Chorprojekt ab. Beim Jubiläumskonzert werden die Gründungs- sowie langjährige Mitglieder geehrt.

Während des Straßenfestes am 5. August 2018 steht ein Liedernachmittag im Programm. Damit endet auch die Zeit des Chorprojektes, während das Jubiläumsjahr erst mit dem Adventskonzert 2018 ausklingt.

Der Gesangverein wurde am 30. April 1968 von Karl-Heinz Wolbert mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Chorgesang und damit fränkisches, deutsches und internationales Liedgut zu pflegen und Festlichkeiten in der Dorfgemeinschaft sowie im sozialen und kirchlichen Bereich musikalisch mitzugestalten.

Im Dorfgasthaus „Rotes Ross“ fand sich 1968 mit Klaus Pfeuffer (Vorsitzender), Rudi Müller (Stellvertreter), Dieter Pfeuffer (Kassier), Ilse Wolbert (Schriftführerin) sowie Karl-Heinz Wolbert als Chorleiter auch eine erste Vorstandsmannschaft zusammen.

In der Folge veranstaltete der neue Verein regelmäßige Liederabende und Chorkonzerte mit befreundeten und Gastchören, lud zu Kirchenkonzerten und Mariensingen ein und stimmte mit Advents- und Weihnachtssingen auf bevorstehende Festtage ein. Sängerfeste, Vereinsjubiläen, Singen in Krankenhäusern und Seniorenheimen ließen Dritte an der Freude zu singen teilhaben.

Heute zählt der Verein 23 aktive und zahlreiche passive Mitglieder und ist Mitglied im Fränkischen Sängerbund; damit gehört er zur Sängergruppe Kitzingen im Singkreis Würzburg.

Dem Gesangverein ist es gelungen, den Mitgliederstand weitgehend kon-stant zu halten und leistungsbezogene musikalische Arbeit zu leisten. Eingekleidet in fränkischer Tracht liefert der Verein auch optisch ein ansprechendes Bild ab.

Die Singstunden für den Projektchor beginnen am 18. Januar 2018 um 20 Uhr in der Kirchenburg, wobei auch ein späterer Einstieg möglich ist.

Weitere Informationen und Anmeldun- gen zum Projektchor sind möglich bei Gudrun Müller (0 93 32/58 47) oder Elli Hirsch (ellihirsch@web.de).