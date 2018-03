Projekt im Schulcafé

(ela) Im Rahmen des Projektes Hot Dog erlebte die Klasse 7G der Mittelschule Wiesentheid mittels der Schülerfirma, wie viel Arbeit dahinter steckt, bevor ein Produkt seine Käufer findet, heißt es in einer Mitteilung. Die Jugendlichen arbeiteten in den Teams „Bedarfsanalyse“, „Werbung“, „Kalkulation“, „Produktion“ und „Verkauf“. Mit Unterstützung des Klassenleiters, Herrn Ebert, gelang es nach vielen Stunden der Vorbereitung und Organisation tatsächlich, im fünf-Sekunden-Takt Hot Dogs zuzubereiten und an die hungrigen Mitschüler zu verkaufen.