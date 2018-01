Projekt „SchulLabor“ hilft jungen Menschen

Inklusion ist nicht nur ein Schlagwort, sondern wird tatsächlich gelebt. Das beweist laut einer Pressemitteilung unter anderem das Netzwerk Berufliche Schulen in Unterfranken. Sechs Einrichtungen haben sich am Projekt „SchulLabor“ beteiligt. In den Jahren 2013 bis 2017 von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert und durch die Uni Würzburg begleitet und evaluiert liegt nun der Abschlussbericht vor.

Die Handreichung stellt demnach nicht nur den Projektverlauf und seine Ergebnisse da, sondern ist eine hilfreiche Sammlung von Good-practice-Beispielen. Hintergrund dafür sei eine zunehmende Vielfalt in der Gruppe Jugendlicher am Übergang von der Schule ins Berufsleben. man wolle den Jugendlichen einen passenden Zugang zur beruflichen Qualifikation anbieten. Daher rückten die beteiligten Akteure, Kammern, Ausbildungsbetriebe und Schulen zusammen. Die wissenschaftliche Begleitung durch den Lehrstuhl für Sonderpädagogik V der Universität Würzburg habe sich als besonders hilfreich erwiesen.

Das unterfränkische Netzwerk wird auch nach Abschluss des Projektes fortbestehen. Es bilde eine Lerngemeinschaft im Interesse von etwa 12000 Schülern, die von 600 Lehrkräften unterrichtet werden.