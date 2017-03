Probleme am Friedhof und mit manchem Getier

Wenn es um Verkehr und Parkplätze geht, hört in der Regel der Spaß auf. Das muss Bürgermeister Josef Mend auf seiner jährlichen Tour durch Iphofens Stadtteile immer wieder feststellen. Mal sind es allzu flotte Fahrer, mal rücksichtslose Parker. Und so war auch bei der Bürgerversammlung in Nenzenheim am Donnerstagabend dieses Thema mit etwas mehr Emotionen aufgeladen. In diesem Fall ging es um Parkplätze am Friedhof. Die Stadt hat dort manches umgestalten lassen – zu Lasten des sowieso nicht sehr üppigen Parkraums. Schon hatte Mend den Ärger am Hals.

„In Dornheim schafft die Stadt am Friedhof Parkplätze, und bei uns werden sie weggemacht“, sagte Friedrich Schumann. Am Seniorennachmittag könnten die ältere Herrschaften jetzt nicht mehr vor dem Gemeindehaus parken, gab Renate Schumann zu bedenken – und bei Beerdigungen stehen die Autos auf der Straße. „Da ist mit dem Bus jetzt schon kein Durchkommen mehr“, sagte Hans Wolf für sich und einige Kollegen. Mend ging das alles eine Spur zu weit. „Wie viele Beerdigungen habt ihr denn im Jahr? Wir stilisieren ein Problem hoch, wo kein Problem ist.

“ Bloß um vielleicht zwei Parkplätze mehr zu haben, könne man doch nicht den Eingangsbereich am Friedhof restlos zupflastern, „ein bisschen Grün sollten wir schon noch halten“.

Tempo-30-Zonen gewünscht

Kritische Situationen gibt es auch durch den Schwerlastverkehr im Ort. Deshalb hat Friedrich Angene bei der Stadt den Antrag gestellt, in der Krassolzheimer Straße auf Höhe des Edeka-Marktes eine Tempo-30-Zone einzurichten. Dort befinden sich in kurzen Abständen der Kindergarten, die Diakoniestation und das Gemeindehaus. Vor solchen Einrichtungen soll es nach einer Bundesratsnovelle nun einfacher sein, ein Tempolimit anzuordnen. Die Stadt werde dazu einen Antrag beim Landratsamt stellen, da es sich um eine Kreisstraße handelt, sagte Mend. Roland Kehrer schlug in der Versammlung vor, den Antrag an den Kreis um die Frankenbergstraße zu erweitern; auch an dieser Stelle im Dorf soll nur noch Tempo 30 gelten, und Mend will den Anliegern gerne behilflich sein.

Mit Gerücht aufgeräumt

Was den Kindergarten angeht, sah sich der Bürgermeister zu einem Dementi genötigt. Hans Wolf hatte ihn mit dem „Gerücht“ konfrontiert, das gerade im Ort die Runde mache: Der Kindergarten werde in nächster Zeit schließen, da es immer weniger Kinder gebe. Nichts an diesen Aussagen sei wahr. „Im Stadtrat ist darüber nie ein Wort gewechselt worden“, stellte Mend fest. Und der Stadtrat sei maßgeblich für eine Entscheidung. Auch Pfarrer Matthias Subatzus bezog klar Stellung. „Das sind Gerüchte im Ort, die keinerlei Substanz haben.“ Mend sagte, Schwankungen gebe es immer wieder: mal seien es mehr, mal weniger Kinder. „Das hatten wir jetzt drei- oder viermal.“

Für die Jugendlichen wird derzeit das Gemeindehaus neu hergerichtet, das von einem Brand geschädigt worden ist. Dazu lässt die Stadt den hinteren Teil des Dachgeschosses ausbauen – mit Küche, Toilette, Aufenthaltsraum sowie eigenem Zugang per Außentreppe. Die übrigen Räume im Dach werden den Vereinen zur Verfügung gestellt.

„Eines der größeren Projekte“ im 477-Seelen-Ort nannte Mend die Sanierung des Gemeindehauses. Andere Schäden sind dieser Tage nicht so leicht zu beheben – vor allem, weil die Stadt kaum eine Handhabe gegen den Schadensverursacher hat.

Die Antwort weiß nur der Biber

Mehr als 20 Biber haben sich aktuell in der Iphöfer Flur breitgemacht – auch in Nenzenheim. Der Biber steht unter Naturschutz, Mend warnte eindringlich davor, die Bauten zu zerstören oder den Tieren gar etwas anzutun. Es drohten hohe Strafen, sagte er. Hans Wolf stellte in der Versammlung eine ganz und gar ungewöhnliche Idee vor. An Stellen, an denen der Biber aktiv sei, solle es die Stadt mal mit einer Pferdekoppel versuchen – andernorts sei man mit dieser Methode schon erfolgreich gewesen. Der Biber fühlt sich wohl von der Unruhe gestört, die von den Pferden ausgeht. Warum es den Biber gerade in das Gemeindegebiet bei Nenzenheim verschlagen hat und nicht in den Bereich der Mühlen Richtung Mönchsondheim, wollte Wolf noch von Mend wissen. Der Bürgermeister zeigte sich ratlos. „Wir können ihn ja mal fragen.“