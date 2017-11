Prioritäten für den Haushalt gesetzt

In der „Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Haselberg und Wunn“ soll der bislang unbebaute Hangbereich zwischen der Bebauung in der Bergstraße und dem geplanten Baugebiet Wunn als Außenbereich ohne weitere Bebauung festgelegt werden.

In zweiter Lesung berieten die Räte am Donnerstagabend die Bedenken und Einwände der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit. Am Ende fasste das Gremium den Satzungsbeschluss bei zwei Gegenstimmen. Vor allem der Antrag von Dietmar Seipel, ein Randgrundstück aus der Satzung zu nehmen und damit dort eine Bebauung zu ermöglichen, sorgte für Diskussion. Am Ende wurde dem Antrag mehrheitlich entsprochen.

Weitere Punkte der Sitzung waren:

Der Auftrag für die Zimmer- und Spenglerarbeiten für das Bauhofdach wurde zum Angebotspreis von rund 35 000 Euro an die Kitzinger Firma Schweser vergeben. Die Kostenschätzung belief sich für das gesamte Dach auf knapp 50 000 Euro.

Für den Investitionsplan zum Haushalt 2018 sollten die Räte ihre wichtigsten Projekte an die Verwaltung melden. Zehn der zwölf Räte beteiligten sich daran. An erste Stelle der Wunschliste steht dabei der Kindergarten, gefolgt von der Sanierung der Steinbrüche, der Dachsanierung Stern, dem Baugebiet Wunn, dem Bau der Enthärtungsanlage Wasserversorgung, der Gestaltung der Sandspitze und dem Ausbau des Lohwegs und weiterem. Die Kämmerei hat nun die Aufgabe, soviel wie möglich davon in den Haushalt aufzunehmen, ohne auf Kredite zurückgreifen zu müssen. Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs zeigte sich zuversichtlich, die ersten vier Punkte der Liste im Haushalt unterzubringen. Welche Punkte aber schließlich tatsächlich aufgenommen werden und in welcher Reihenfolge, das wird die Haushaltsberatung zeigen.