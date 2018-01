Preise fürs Schwimmen ziehen an

Noch wird im Hallenbad in Volkach fleißig saniert und das Schwimmbad genießt seinen Winterschlaf. Diese Zeit vor der Badesaison nutzte der Stadtrat Volkach, um bei beiden Bädern die Eintrittspreise „anzupassen“, wie es im Amtsdeutsch heißt.

Für die Bürger bedeutet es, tiefer in die Tasche zu greifen, teils recht moderat, teils aber muss auch ein wenig tiefer gegriffen werden. In beiden Bädern kostet ab der neuen Saison die Tageskarte für Erwachsene nun 3,50 Euro (bislang 3,30 Euro), bis 18 Jahre 2 Euro (1,65 Euro), Kinder bis sechs Jahre bleiben frei, der ermäßigte Eintritt (unter anderem Schwerbehinderte ab 50 Prozent Erwerbsminderung) wird mit zwei Euro berechnet.

Eine Zwölferkarte schlägt nun mit 35 Euro (3 Euro) zu Buche, für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren 20 Euro statt 15 Euro, ermäßigt 20 Euro (16,50 Euro). Im Freibad beträgt der Eintritt für über 18-Jährige ab 18 Uhr generell 2,50 Euro, für 6- bis 18-Jährige 1,50 Euro. Für das Hallenbad sind Preise für einen Eintritt ab 18 Uhr nicht gesondert aufgeführt.

Saisonkarten

Nach wie vor bietet die Stadt auch Saisonkarten an. Kinder bis sechs Jahre zahlen dafür in keinem der beiden Bäder. Für die Saisonkarte im Freibad sind künftig 70 Euro fällig, für Sechs- bis 18-Jährige 35 Euro.

Die Saisonkarte im Hallenbad erhöht sich für 6- bis 18-Jährige von 55 auf 60 Euro, und bei den Erwachsenen gibt es einen kräftigen Sprung von bislang 110 Euro auf dann 160 Euro. Die Begründung von Bürgermeister Peter Kornell: „Wir sanieren das Hallenbad für sehr viel Geld, und Erwachsene können solche erhöhten Preise eher bezahlen als Kinder und Jugendliche.“

Die kombinierte Jahreskarte Freibad-Hallenbad, die bislang für 154 Euro für Erwachsene und 77 Euro für Sechs- bis 18-Jährige verkauft wurde, wird eingestellt. „Da war die Nachfrage zu gering“, so der Bürgermeister, „von gut 8700 Bürgern wollten gerade mal drei oder vier eine solche Karte kaufen.“

Tierheim

Wie in vielen anderen Kommunen des Kreises, so debattierten auch die Räte in Volkach über die vom Tierheim Kitzingen erbetene Erhöhung für Fundtiere von 20 Cent pro Einwohner auf dann einen Euro pro Bürger. Grundsätzlich, erklärte der Bürgermeister, sei jede Kommune für die Unterbringung und Versorgung von Fundtieren verantwortlich.

Und wie in vielen anderen Kreisen auch, so übernimmt auch im Kreis Kitzingen das Tierheim diese Aufgabe. 20 Cent pro Tier würden dem Tierheim nun nicht mehr reichen, so Kornell, „es ist wohl eine unendliche Geschichte“. Bei einer Besprechung bei Landrätin Tamara Bischof sei diese vom Tierschutzverein angepeilte Erhöhung auch angesprochen worden.

„Einige Kommunen, denen es finanziell besser geht als uns, haben den Geldbeutel aufgemacht, wir tun uns da wohl schwer“, sagte Kornell. Und die aus dem Ausland gekauften und in Deutschland ausgesetzten Tiere tragen seiner Ansicht nach auch zu den erhöhten Kosten des Tierheimes bei. Letztlich waren sich die Räte einig, zunächst die Reaktionen aus anderen Kommunen abzuwarten.