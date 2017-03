Possenheim: Dem Schulhaus schlägt die letzte Stunde

Ein bisschen stolz sind die Possenheimer schon, dass ihr Ort im letzten Vierteljahrhundert so stark gewachsen ist wie kein anderer der sieben Iphöfer Stadtteile. 212 Einwohner zählt der Ort aktuell, gut ein Sechstel mehr als noch 1990. Das ist nicht nur der verkehrsgünstigen Lage an der B 8 geschuldet, sondern auch einer intakten, rührigen Ortsgemeinschaft. Aber das Entwicklungspotenzial geht zur Neige. Fast alle Bauplätze sind verkauft, wie Bürgermeister Josef Mend am Donnerstagabend auf der Bürgerversammlung sagte. In Zeiten ungebremster Bautätigkeit keine gute Nachricht.

Leerstände beseitigen

Jetzt will die Stadt in der Baulandpolitik neue Wege gehen. Unter dem Stichwort „Nachverdichtung“ sollen zunächst Leerstände im Ortskern beseitigt werden, bevor auf der grünen Wiese neue Flächen zum Bauen entstehen. Den etwa 30 Possenheimern im Bürgerhaus rief Mend zu: „Ich will Sie für eine gemeinsame Lösung sensibilisieren.

“ Und ohne konkrete Beispiele zu nennen, fügte er hinzu: „Es gibt Areale, aus denen man wirklich schöne Bauplätze machen kann.“ Zu diesem Zweck müsse man vielleicht auch mal eine Scheune im Ort abbrechen – notfalls auch mal eine ganze Schule.

Jahrelang hat man in Possenheim darüber diskutiert, was mit dem ehemaligen Schulhaus am Ortsrand passieren soll. Nun gibt es breiten Konsens, das Gebäude abzubrechen. Um es zu erhalten, müsste die Stadt viel Geld in seine Sanierung stecken. „Von außen sieht es gut aus, aber im Innern gibt es erhebliche technische Mängel“, sagte Mend, der in einer Instandsetzung wenig Sinn sieht. Denn die 1954 errichtete Schule ist, wie er schon vor Längerem feststellte, „kein außergewöhnliches Geschichtszeugnis“. Der Iphöfer Stadtrat hat deshalb entschieden, das Haus plattzumachen und auf dem Grundstück zwei oder drei Bauplätze auszuweisen. Dem Mieter sei zum 30. April gekündigt.

Scheunen abreißen

Bei anderen leer stehenden Immobilien im Ort tut sich die Stadt nicht so leicht. So gibt es zwar für das ehemalige Gasthaus Krone, bei den Einheimischen besser bekannt als Ruhl-Anwesen, erste Ideen. Betreutes oder altersgerechtes Wohnen steht auf der Liste derzeit weit oben. Aber konkrete Lösungen sind daraus noch nicht erwachsen. Antworten dazu könnte es von gut 30 Architekturstudenten geben, die sich demnächst in dem Gebäude umschauen und Anfang Juli ihre Ergebnisse vorstellen wollen. Als Eigentümerin der Immobilie hat die Stadt schon einiges in die Notsicherung investiert, doch Mend machte noch einmal klar, dass dieses Einzeldenkmal dringend sanierungsbedürftig sei.

Was mit guten Einfällen und dem nötigen Budget entstehen kann, lässt sich in Possenheim an vielen Stellen entdecken, etwa im Bürgerhaus oder in der neu gestalteten Ortsmitte, seit vergangenem Sommer auch noch an anderer Stelle. Gut 120 000 Euro hat die Stadt in die Hand genommen, herausgekommen ist ein „wunderschöner Spielplatz“, wie Mend sagte. „Für die Kinder sollte es uns das Geld wert sein.

“ Jetzt soll auch der Bolzplatz gerichtet werden, der in desolatem Zustand sei, wie auf Fotos gezeigt wurde. Begradigen, neu ansäen und danach erst einmal liegen lassen – so will die Stadt verfahren. Das heißt aber auch, dass der Platz in diesem Jahr kaum zu nutzen sein wird.

Feuerwehrauto erst 2018

Geduld ist auch bei der Feuerwehr gefragt. Bis ihr neues Löschfahrzeug eintreffen wird – von den Kameraden „mit Sehnsucht erwartet“, wie Mend sagte –, dürfte noch fast ein Jahr vergehen. Die Regierung habe zwar dem Kauf zugestimmt, die Ausschreibung sei erfolgt, doch ausgeliefert werde es wohl erst Anfang 2018. Und ganz so üppig, wie es das vom Bürgermeister Mend gezeigte Foto suggerierte, werde das Auto auch nicht, teilte Daniel Kräutlein vorsorglich schon mal mit.