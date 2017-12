Positives für den Umbau der Willanzheimer Schule

Auch die letzte Sitzung des Willanzheimer Gemeinderats in diesem Jahr war geprägt vom Umbau der Willanzheimer Schule. Dabei konstatierte Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert eine erfreuliche Entwicklung in der Finanzierungsfrage des Großprojektes mit Baukosten von 3,564 Millionen Euro. Denn die Regierung von Unterfranken hat 3,138 Millionen Euro als förderfähige Kosten anerkannt und eine Förderquote von 70 Prozent aus Mitteln des Finanzausgleichsgesetztes (FAG), was den Betrag von 2,2 Millionen Euro bedeutet, zugesagt.

Da die Gemeinde mit dem Um- und Neubau die strengen Kriterien des Energieeffizienzwerte-Neubaustandard 70 erfüllt, kommt die Gemeinde in den Genuss einer weiteren Förderung durch den Energiekredit Kommunal der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt KfW. Von dort bekommt die Gemeinde einen zinsgünstigen Kredit von 1,2 Millionen Euro und der Erfüllung der Energieeffizienzkriterien noch einen Tilgungszuschuss von voraussichtlich 200 000 Euro.

Das Darlehen soll in 10 Jahren mit einer jährlichen Belastung von 100 000 Euro getilgt werden. „Da wir einen so hohen Fördersatz bekommen, brauchen wir einen weiteren Kredit von 200 000 Euro bei der Labo-Förderbank nicht in Anspruch nehmen“, erklärte die Bürgermeisterin. Denn die Gemeinde muss so nur noch 65 000 Euro an Haushaltsmitteln selbst aufbringen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass eingebautes Inventar mit einem Volumen von 70 000 Euro, das nicht zu den förderfähigen Kosten zählt, zu 90 Prozent aus dem Konjunkturprogramm Schule des Bundes bezuschusst wird. Auf der anderen Seite hätten sich die Ausschreibungsergebnisse erfreulich entpuppt, wozu auch der Zeitpunkt des Ausschreibungsverfahrens beigetragen habe. Vorbehaltlich der vorzeitigen Baufreigabe vergab die Ratsrunde am Montag den Auftrag für die Elektroarbeiten für 331 551 Euro an die Firma Löther aus Obernbreit. Die Blitzschutzarbeiten erledigt die Firma S&S Blitzschutz aus Zeulenroda für 7825 Euro. Die Firma Vielweber aus dem Rödelseer Ortsteil Fröhstockheim gab gleich bei drei Gewerken das günstigste Angebot ab. Die Firma Vielweber führt die Sanitärarbeiten (101 823 Euro), die Lüftungstechnik (49 739 Euro) und die Heizungsarbeiten (132 931 Euro) aus.