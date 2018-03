Porschefahrer stirbt nach Unfall mit Lastwagen

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist am Mittwochnachmittag ein älterer Mann in seinem Porsche gestorben. Nach den ersten Ermittlungen war der Senior aus dem Landkreis Fürth um 12.50 Uhr auf der Bundesstraße 286 von Birklingen nach Castell unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er nach Polizeiangaben mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Laster. Der Rentner wurde im Auto eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lastwagen-Fahrer wurde nicht verletzt. Zur Klärung des Unfallhergang hat die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzugezogen. Im Einsatz befanden sich neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Iphofen und Castell. Die Bundesstraße war für rund zwei Stunden gesperrt.