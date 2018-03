Polizeibericht

Nach Einbruch Tresor aufgeflext

Einer oder mehrere unbekannte Täter haben in den vergangenen tagen das Fenster eines Firmengebäudes in der Hans-Kleider-Straße in Dettelbach aufgehebelt und sind in die Büroräume eingedrungen. Dort wurde ein Tresor aufgeflext und fast 2000 Euro entwendet. Der Sachschaden beträgt 600 Euro.

Ladendieb gestellt: Ostergeschenke mitgenommen

Einer Angestellten eines Drogeriemarktes in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen fiel am Samstagnachmittag ein Kunde auf, der einen Wasserfarbmalkasten, eine Wasserbox und andere Spielwaren aus der Verpackung nahm und einsteckte. Beim Verlassen des Marktes wurde der 61-Jährige angehalten. Er gestand den Diebstahl ein und sagte, dass es sich um Ostergeschenke für sein Enkelkind handeln würde, die er sich nicht leisten könne.

Auto zerkratzt: 5000 Euro Schaden

Vermutlich schon am vergangenen Mittwoch wurde in Hüttenheim ein schwarzen 1er BMW beschädigt. Der unbekannte Täter verunzierte mit einem scharfen Gegenstand die Motorhaube, Kotflügel, die rechte Fahrzeugseite und den Kofferraumdeckel. Der Schaden beträgt 5000 Euro.

Vor dem Rathaus über Verkehrsinsel gefahren

Die Verkehrsinseln und das Verkehrsschild vor dem Rathaus in Kitzingen hat am Samstagvormittag eine Autofahrerin mit ihrem Pkw gerammt. An dem Auto entstand laut Polizeiangaben nur geringer Sachschaden.

Unfallverursacher geflüchtet

Ein 86-jähriger Rentner ist am Samstagmittag in der Prof.-Jäcklein-Straße in Volkach beim Ausparken gegen einen geparkten Fiat gestoßen. Der Senior begutachtete den Schaden. Dann stieg er wieder ein, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Weil er beobachtet wurde, ist der Verursacher schnell ermittelt worden Schaden am Fiat: 1000 Euro.