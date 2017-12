Polizeibericht: Zweifacher Ladendiebstahl - Täter gefasst

Ein zweifacher Ladendiebstahl wurde der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried am Freitag an der Rastanlage Haidt-Süd gemeldet. Ihren Durst stillen wollten zwei Insassen eines Reisebusses, als sie den Verkaufsraum betraten. Während sich ein 37-Jähriger ein alkoholisches Mischgetränk nahm, verlangte es seinem 42-jährigen Landsmann nach einer Flasche Wodka. Sie verließen die Tankstelle ohne zu bezahlen. Beide konnten von der Polizei dingfest gemacht werden.

Mit 1,1 Promille auf die Leitplanke gefahren

Am Freitag, gegen 10.20 Uhr, fanden Polizeibeamte bei Brünnau ein Fahrzeug fest, das mit den rechten Reifen schräg auf einer Leitplanke stand. Die Beamten stellten beim Fahrer Atemalkohol fest. Der Test ergab 1,1 Promille. Der Führerschein des 56-Jährigen wurde sichergestellt.

Fußgängerin mit dem Auto angefahren

Am Freitagmorgen, gegen 7.40 Uhr, fuhr ein 83 -Jähriger auf der Äußeren Sulzfelder Straße in Kitzingen. Hierbei übersah der Mazda-Fahrer eine 28-jährige Fußgängerin und streifte sie. Sie wurde leicht verletzt.

Gartenzaun an Weihnachten beschädigt

Zwischen Heilig Abend, 22 Uhr, und dem 1. Weihnachtsfeiertag, 10.30 Uhr, wurde in Volkach, Sommeracher Straße, Ecke Johann-Erbig-Straße, ein Maschenzaundraht beschädigt, indem mehrere Pfosten nach außen umgebogen wurden. Schaden: etwa 1500 Euro.

Vor der Tankstelle Wartenden gestreift

In der Freitagnacht, gegen 22.50 Uhr, ereignete sich ein Unfall im Mainfrankenpark Dettelbach im Bereich der Tankstelle. Während ein 27-Jähriger mit seinem Fahrzeug in die Tankstelle fahren wollte, aber warten musste, konnte ein 33-jähriger Lasterfahrer nicht warten. Als der Laster am Wartenden vorbeifuhr, streifte er die rechte Seite des Autos. Der Schaden: 1350 Euro.

Vordermann an der Einmündung übersehen

Am Freitagabend, gegen 19.45 Uhr, wollte eine 24-jährige Golffahrerin aus dem Landkreis Bamberg von der A 3 kommend auf die B 286 in Richtung Gerolzhofen fahren. Dass ein 32-Jähriger in gleicher Richtung unterwegs war und an der Einmündung zur Bundesstraße in Rüdenhausen verkehrsbedingt warten musste, war der 24-Jährigen entgangen. Sie fuhr mit der Fahrzeugfront auf das Heck auf. Schaden an beiden Fahrzeugen: 2500 Euro.

Geparkten Wagen angefahren und geflüchtet

Am Freitag streifte eine 60-jährige Landkreisbewohnerin mit ihrem Opel einen geparkten Wagen. Ohne sich darum zu kümmern, flüchtete die Frau von der Unfallstelle. Der Schaden: etwa 800 Euro. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Nun wird gegen die Frau ermittelt.