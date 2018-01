Polizeibericht: Zwei Roller umgeworfen und einen angezündet

Zwei in Marktbreit am Bahnhof abgestellte Kleinkrafträder wurden in der Nacht zum Samstag von unbekannten Tätern umgeworfen. Bei einem der Roller wurde dann der Frontscheinwerfer mit brachialer Gewalt herausgerissen. Der andere Roller wurde angezündet und brannte komplett aus. Der Schaden an beiden Rollern wird auf 1900 Euro geschätzt.

Gartenzaum umgefahren und mit demoliertem Auto geflohen

Wie erst nachträglich gemeldet, wurde bereits am Dienstag zwischen 6 und 12 Uhr in Kitzingen in der Königsberger Straße der Gartenzaun eines Anwesens von einem Auto umgefahren. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer wohl zunächst über einen Gehweg und einige Parkplätze gefahren sein muss, bevor er in den Zaum krachte. So schreiben sie im Polizeibericht. Der Schaden am Zaun: rund 2000 Euro. Der Fahrer mit dem vermutlich erheblich beschädigten Auto beging Unfallflucht.

Lastwagen kommt von der Fahrbahn ab und wühlt Erde auf

Am Freitag fuhr gegen 10.30 Uhr vermutlich ein größerer Laster auf der B 8 von Würzburg kommend in Richtung Kitzingen. Am Repperndorfer Berg auf Höhe der ersten Ausfahrt nach Repperndorf kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 50 Meter im Grünstreifen. Dadurch wurde die weiche Erde aufgewühlt und die Fahrbahn verschmutzt. Die Straßenmeisterei Kitzingen musste die Fahrbahn reinigen und die Erde wieder aufschütten.

Zu schnell auf glatter Straße: Auto fliegt aus der Kurve

Vermutlich zu hohe Geschwindigkeit bei glatter Fahrbahn ist die Ursache eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 2 Uhr auf der B 8 bei Biebelried ereignete. Eine 50-jährige Frau wollte mit ihrem Auto von der B 8 in Richtung Mainfrankenpark abbiegen. Dabei fuhr sie auf der Kreisrampe. Der Wagen schleudert nach links von der Fahrbahn in einen Straßengraben, wo er auf der Seite liegen blieb. Trotz der spektakulären Landung bleib die 50-Jährige unverletzt. Der Schaden: 2500 Euro.

Unbekannter verkratzte geparkten Opel

Ein unbekannter Täter verkratzte zwischen Dienstag und Donnerstag in Kitzingen in der Güterhallstraße die rechte Fahrzeugseite eines dort geparkten Opel. Zwei Kratzer auf der Beifahrerseite verursachten einen Schaden von rund 1000 Euro.

Ohne Führerschein unterwegs

Am Samstag früh wurde in Martinsheim ein Auto kontrolliert. Der 22-jährige Fahrer gab den Beamten gegenüber zu, dass er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese war ihm bereits im Dezember entzogen worden. Der junge Mann musste seinen Heimweg zu Fuß antreten. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Hinweise zur Täterermittlung bei den ungeklärten Fällen erbittet die Polizeiin-spektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 141-0.