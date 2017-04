Polizeibericht: Zahlreiche Unfallfluchten

Weitergefahren ohne anzuhalten

Im Marshall-Heights-Ring in Kitzingen bleib am Dienstagnachmittag ein unbekannter Fahrer mit einem grünen Honda Civic am VW Golf einer 42-jährigen Frau hängen und verursachte einen Schaden von 500 Euro. Der Verursacher fuhr weiter ohne anzuhalten.

Stoßstange angefahren und geflüchtet

Vermutlich im Lauf des Dienstagvormittags stieß ein Unbekannter in der Schweizergasse in Kitzingen gegen einen Seat Leon und beschädigte die Frontstoßstange. Der Verursacher machte sich aus dem Staub und hinterließ einen Schaden von 1000 Euro.

Blaues Auto nach Unfall geflüchtet

Am Montagabend hatte ein 55-jähriger Mann seinen BMW am Oberen Tor in Seinsheim geparkt. Als er kurz vor Mitternacht zurückkam, bemerkte er, dass jemand gegen die linke vordere Stoßstange seines Autos geprallt war und einen Schaden von 500 Euro verursacht hatte. Ohne eine Nachricht zu hinterlassen, fuhr der Verursacher mit seinem blauen Auto davon.

Angefahren und davon gemacht

Eine 44-jährige Frau hatte ihren silberfarbenen VW Golf am Montagabend in der Königsberger Straße in Kitzingen geparkt. Als die Frau nach zwei Stunden zurückkam, fiel ihr auf, dass die hintere Stoßstange erheblich eingedrückt war. Der Schaden beläuft sich auf 1200 Euro. Der Verursache machte sich unerkannt aus dem Staub.

Linke Seite gestreift und weitergefahren

Am Dienstagnachmittag hatte eine 35-jährige Frau ihren schwarzen VW Passat in der Tannenbergstraße in Kitzingen am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Am späten Dienstagabend bemerkte sie, dass ein Unbekannter an der linken Seite entlang gestreift und dabei einen Schaden von 2500 Euro angerichtet hat.

Audi zerkratzt

Ein 19-jähriger Schüler hatte am Dienstagvormittag seinen silberfarbenen Audi A 3 in Wiesentheid auf dem Schotterparkplatz in der Prichsenstädter Straße geparkt. Als der junge Mann zwei Stunden später zurückkam, hatte ein Unbekannter in der Zwischenzeit den Wagen ringsherum großflächig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beträgt 2500 Euro.

