Polizeibericht: Vorfahrt missachtet, Auto zerkratzt

Der Polizeiinspektion Kitzingen wurde am Freitag nachträglich ein Verkehrsunfall angezeigt. Demnach fuhr am Donnerstagnachmittag ein 20-jähriger Schüler mit seinem VW Golf in Mainbernheim auf der Schützenstraße in Richtung Alte Poststraße. Zeitgleich fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Seat Ibiza aus der Herrnstraße in die Schützenstraße, ohne die Vorfahrt des Golf-Fahrers zu beachten und fuhr gegen die Beifahrertür. Der Schaden am VW Golf beläuft sich auf 800 Euro.

Von der Straße abgekommen

Ein 75-jähriger Rentner fuhr am Freitagnachmittag mit seinem VW Golf in Sickershausen auf der Michelfelder Straße stadtauswärts. Dabei kam er zu weit nach rechts und fuhr gegen einen geparkten Ford Focus. Der Golf geriet daraufhin ins Schleudern und prallte frontal gegen eine Gartenmauer. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von jeweils 6000 Euro. Der Schaden an der Gartenmauer beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Rentner wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Autos beschädigt und geflüchtet

Bereits in der Nacht auf Freitag wurde in der Tannenbergstraße 27 in Kitzingen ein geparkter silberner Mercedes angefahren und die rechte Seite stark eingedellt. Von dem Verursacher ist bislang nichts bekannt. Der angerichtete Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Ebenfalls in Kitzingen, am Platz der Partnerstädte, wurde am Freitag, zwischen 17.30 und 21.30 Uhr, ein BMW beschädigt. Hier wurde das Auto offensichtlich von einem anderen Fahrzeug angefahren und vorne rechts beschädigt (Schaden: rund 600 Euro). Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich zu melden.

Fahrrad aus Wintergarten gestohlen

Bereits in der Zeit von Freitag, 1. Dezember, 18 Uhr, bis Sonntag, 3. Dezember, 12 Uhr, wurde im Schwarzacher Ortsteil Düllstadt, Bamberger Straße, aus einem Wintergarten, bei dem tagsüber die Tür unversperrt war, ein rotes Kinderfahrrad, Marke Kokoua, gestohlen.

Auto zerkratzt

In Iphofen, Bahnhofstraße (Innenstadtbereich), wurden am Freitag zwischen 15.45 bis 22 Uhr, die beiden rechten Türen eines dort geparkten VW Golf zerkratzt. Schaden: rund 1000 Euro.

Ski-Schuhe gefunden

Auf dem Parkplatz des Cineworld-Kinos im Mainfrankenpark Dettelbach wurde am Samstagmittag eine gelb-schwarze Tasche mit einem Paar Ski-Schuhen, Marke: Salomon, gefunden. Vermutlich wurde die Tasche von einem Ski-Urlauber vergessen, der dort in einen Bus oder ein anderes Fahrzeug umgestiegen und weitergefahren ist.

Hinweise: Tel. (0 93 21) 14 10