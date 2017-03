Polizeibericht: VW Touran auf Bahnhofparkplatz angefahren

Am Donnerstagvormittag parkte eine 32-Jährige am alten Bahnhof in Volkach ihren VW Touran. Als sie am Nachmittag, gegen 17.15 Uhr, zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie am linken hinteren Kotflügel einen Schaden. Offensichtlich wurde der Touran von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken angefahren. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Missgeschick beim Ausparken

Eine 76-Jährige beschädigte am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen einen geparkten Wagen. Beim Rückwärtsrangieren stieß sie mit ihrem Polo gegen ein Auto. Schaden: 2500 Euro.

Handbremse nicht richtig angezogen

Auf einem Parkplatz in der Marktbreiter Straße in Kitzingen parkte am Donnerstag eine 33-Jährige ihr Auto und hat wohl die Handbremse nicht richtig angezogen. Als die Frau nach dem Einkaufen zurückkam, bemerkte sie ihr Missgeschick. Ihr Auto war nach vorne gerückt und stieß gegen einen anderen geparkten Wagen.

Zusammenstoß vor Tank-Zapfsäule

Am Donnerstagabend wollten zwei Fahrer in der August-Gauer-Straße in Kitzingen zeitgleich an eine Tank-Zapfsäule fahren. Da sie nicht aufpassten, stießen die Autos zusammen. Die Männer machten zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben und da es keine Zeugen gab, konnte der Unfallhergang nicht geklärt werden. Schaden: 1500 Euro.

Mountainbike aus Innenhof gestohlen

In der Otto-Hahn-Straße in Kitzingen wurde am Mittwoch aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses ein Mountainbike gestohlen. Die Eigentümerin hatte das Fahrrad gegen 16 Uhr abgestellt und an ein anderes Fahrrad angekettet. Gegen 21 Uhr stellte sie den Diebstahl fest. Das Rockrider-Rad ist weiß.

Geparktes Taxi beschädigt

In der Nacht auf Mittwoch wurde in der Memellandstraße in Kitzingen ein geparktes Taxi, ein VW Touran, auf der linken Seite zerkratzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Vor etwa drei Wochen wurde an diesem Wagen am hinteren Radkasten eine Delle getreten.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.