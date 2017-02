Polizeibericht: Unfallflucht und Diebstahl

Seat angefahren und geflüchtet

Im Laufe des Montagvormittags hatte ein 20-jähriger Autofahrer seinen silberfarbigen Seat Ibiza in der Von-Deuster-Straße in Kitzingen am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als der junge Mann um die Mittagszeit zu seinem Auto zurückkam, war ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen die links Frontpartie des Seat geprallt und hatte dabei einen Schaden in Höhe von 800 Euro angerichtet.

Außenspiegel abgefahren und aus dem Staub gemacht

Von einem braunen Kia, den eine 49-jährige Frau am Montagvormittag in der Inneren Sulzfelder Straße in Kitzingen geparkt hatte, wurde von einem unbekannten Fahrzeugführer der linke Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher flüchtete. Schaden: 250 Euro.

Unfallzeuge gesucht

Anfang Februar wurde nach einem flüchtigen Fahrradfahrer gefahndet, der am 1. Februar in der Moltkestraße in Kitzingen an einen Verkehrsunfall mit einem Opel Meriva beteiligt war. Mittlerweile hat sich der flüchtige Fahrradfahrer bei Polizei Kitzingen gemeldet. Dieser räumte die Beteiligung an dem Unfall ein. In diesem Zusammenhang wird ein Unfallzeuge gesucht, der sich zur Unfallzeit in einen geparkten Auto befunden hat und den Unfall beobachtet haben könnte.

Dieser Mann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen in Verbindung zu setzen.

Pocket-Bike von Parkplatz gestohlen

Am späten Montagnachmittag hatte ein 16-jähriger Schüler sein gelb/blaues Pocket-Bike auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Hafenstraße in Marktbreit für kurze Zeit ungesichert abgestellt. Als der Jugendliche nach wenigen Minuten zurückkam, war sein Bke im Wert von 100 Euro gestohlen worden.

Hinweise zur Täterermittlung bei den ungeklärten Fällen erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.