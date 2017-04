Polizeibericht: Unfälle, Vandalismus und ein Brand

Alkoholisiert unterwegs

Bei einem Autofahrers stellten die Beamten am Donnerstagabend in Kitzingen Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab einen Wert über 0,25 Milligramm pro Liter. Gegen den Fahrer wird ein Bußgeldbescheid mit Fahrverbot erlassen.

Ohne gültige Zulassung gefahren

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Kitzingen fiel einer Streife am Donnerstagnachmittag ein Auto mit einem entstempelten Kennzeichen auf. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Auto schon länger entstempelt ist, somit nicht mehr zugelassen und versichert ist. Die Besitzerin erwartet eine Strafanzeige.

Nach Polizeigewahrsam Mofa und Bier gestohlen

Nachdem ein 44-jähriger, alkoholisierter Mann am Donnerstag am Abend aus der Polizeigewahrsam entlassen worden war, fiel er kurze Zeit später bei einer Tankstelle in Kitzingen, Repperndorfer Straße, auf. Er nahm sich zwei Flaschen Bier, öffnete sie so, dass der Flaschenhals abbrach, bezahlte mit lediglich 90 Cent und verließ die Tankstelle. Das Mofa, dass der Mann davor zur Tankstelle geschoben hatte, hatte er in der Schweitzergasse in Kitzingen gestohlen. Der Mann wurde erneut in Polizeigewahrsam genommen und verbrachte die ganze Nacht in der Zelle.

Begrüßungstafel beschmiert

In Tiefenstockheim wurden in der Alten Willanzheimer Straße zwischen Mittwoch 22 Uhr bis Donnerstag 10 Uhr am Ortsbeginn das Begrüßungsschild „Herzlich Willkommen in Tiefenstockheim“, ein Radwegschild und der Flurweg von einem Unbekannten mit roter Farbe beschmiert. Schaden: 250 Euro.

Maisstoppeln illegal abgelagert

Anfang des Jahres bis Montag hat hat ein Unbekannter neben dem Knauf-Gipsbruch-Gelände in Nenzenheim eine Fuhre Maisstoppeln in die Böschung einer Windschutzhecke gekippt.

Geparkten Audi angefahren

Ein Mann hatte seinen Audi am Mittwoch gegen 11 Uhr am Kitzinger Landwehrplatz auf einem Behindertenparkplatz, unmittelbar vor der Polizeiinspektion abgestellt. Als er gegen 14.40 Uhr wegfahren wollte, stellte er einen Schaden fest. Dieser wurde vermutlich von einem größeren weißen Fahrzeug verursacht. Schaden: 2000 Euro.

Am Auto hängengeblieben

Am Mittwochvormittag blieb ein 48-jähriger Mann auf der Bahnhofstraße in Großlangheim mit seinem Auto an einem Wagen hängen. Der Verursacher meldete sein Missgeschick bei der Polizei. Da die Fahrzeugbesitzerin nicht angetroffen werden konnte, wurde ein Zettel an ihr Auto gehängt.

Hase verursacht Unfall

Eine 33-Jährige war am Mittwochmorgen auf der Staatsstraße 2260 von Gräfenneuses kommend in Richtung Geiselwind unterwegs, als auf Höhe des VPM-Parks ein Hase auf die Fahrbahn rannte. Das Tier wurde von dem Auto erfasst. Schaden: 800 Euro.

Kundin beim Lebensmitteldiebstahl erwischt

In einem Dettelbacher Supermarkt am Sandäcker hat am Mittwochnachtmittag eine 32-jährige Kundin versucht, Nahrungsmittel im Wert von 17 Euro in ihrer Einkaufstausche an der Kasse vorbei zu schleusen. Die Kassierin bemerkte den versuchten Diebstahl.

Leichtsinnig Asche entsorgt

Am Mittwochvormittag mussten die Feuerwehren aus Marktsteft und Kitzingen zu einem Brand in der Schrannengasse in Marktsteft ausrücken. Eine Anwohnerin hatte glühende Asche in ihrem Garten auf einen Komposthaufen geleert. Ein Feuer entfachte und beschädigte eine Mülltonne daneben.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.