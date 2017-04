Polizeibericht: Teure Unfälle und beschmutztes Auto

Vorfahrt missachtet

Am Freitagnachmittag fuhr eine Frau mit ihrem Peugeot von der Fischergasse in Kitzingen in den Gustav-Adolf-Platz und übersah einen von rechts aus der Kaiserstraße kommenden Audi. Schaden: 3000 Euro.

Stromkasten angefahren und geflüchtet

Gegen 9 Uhr stieß am Freitag in der Straße Am Taubenberg in Schernau ein Laster gegen einen Stromverteilerkasten. Er fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des Lkw ablesen. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden beläuft sich auf 3500 Euro.

Teurer Auffahrunfall

Eine Seat-Fahrerin war am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 2271 in Richtung Marktbreit unterwegs und bemerkte an der Einmündung Marktbreiter Straße an der roten Ampel einen wartenden Mercedes zu spät. Am Seat entstand Totalschaden. Der Schaden am Mercedes wird auf 4000 Euro geschätzt.

Eisenbolzen reißt Loch in Ölwanne

Am späten Freitagnachmittag fuhr ein Motorradfahrer auf der Staatsstraße 2260 in Richtung Geiselwind so unglücklich über einen Bolzen auf der Fahrbahn, dass dabei ein Loch in den Öltank gerissen wurde. Den Bolzen hatte vermutlich ein Traktor verloren. Die kleine Ölspur wurde von der Feuerwehr Geiselwind abgebunden. Schaden: 400 Euro.

Auto mit Toilettenpapier umwickelt

Am Freitag zwischen 17.50 und 21 Uhr hat ein Unbekannter in der Dimbacher Straße in Volkach von einem Passat das vordere Kennzeichen entwendet. Außerdem wurde das Auto mit Toilettenpapier bedeckt.

Hinweise an die Polizei Kitzingen Tel. (0 93 21) 14 10.