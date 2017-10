Polizeibericht: Straßenverhältnisse falsch eingeschätzt

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Bundesstraße 286 von Wiesenbronn in Richtung Rüdenhausen. Im Bereich des Kreisverkehrs fuhr er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn geradeaus auf die Grünfläche und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Der Jugendliche erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1200 Euro.

Linke Fahrzeugseite beschädigt

Ein Mann hatte am Montag um 18.30 Uhr seinen Daimler am Kirchplatz in Nordheim abgestellt. Als er eine halbe Stunde später zu seinem Pkw zurückkam, bemerkte er an der vorderen linken Fahrzeugseite eine Beschädigung. Diese dürfte vermutlich von einem weißen Pkw verursacht worden sein. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1200 Euro.

Geparkten Pkw angefahren

Eine 27-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstagnachmittag fuhr in Kitzingen mit ihrem BMW in der Mainbernheimer Straße auf dem Parkplatz eines Autohändlers gegen einen abgestellten Pkw. Die Fahrzeuglenkerin wollte einem anderen Pkw-Fahrer Platz machen und übersah dabei das hinter ihr abgestellte Fahrzeug. Es entstand Schaden von etwa 2000 Euro.

Garagen gerempelt

Bereits am vergangenen Samstag wurde in Repperndorf am Kugelspielweg eine Garage angefahren. Durch den Aufprall wurde das Mauerwerk so stark beschädigt, dass sich die Garagentore komplett verzogen haben. An der Unfallstelle wurde ein zerbrochener Rückstrahler eines Mercedes aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass dieser einem Sprinter zugeordnet werden kann. Der entstandene Schaden beträgt etwa 3000 Euro.

Beim Einparken gegeneinander gestoßen

In der Buchbrunner Straße in Kitzingen fuhr am Dienstagnachmittag eine 59-jährige Verkehrsteilnehmerin auf dem Friedhofparkplatz mit ihrem VW rückwärts in eine Parkbucht. Zeitgleich fuhr ein 86-Jähriger mit seinem Toyota auf den Parkplatz und wollte ebenfalls einparken. Beide Fahrzeuglenker haben sich offensichtlich gegenseitig nicht bemerkt, weshalb es schließlich zum Zusammenstoß kam. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro.

Hase verursacht Wildunfall

Als am Dienstagabend ein 42-Jähriger auf der Kreisstraße von Wiesentheid in Richtung Laub unterwegs war, sprang im Bereich eines Waldstückes ein Hase auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst.

Gespräche auf dem Schulhausdach geführt

Zwei Personen auf dem Dach de Schule in der Valentin-Arnold-Straße in Iphofen wurden am Dienstag gegen 18 Uhr der Polizei gemeldet. Der Anrufer hatte die beiden Kinder angehalten und übergab sie – einen 13- und einen 15-Jährigen – der Polizeistreife. Beide wurden zu ihren Eltern gebracht. Sie gaben an, ohne irgendwelche Vorhaben auf das Dach gestiegen zu sein und lediglich Gespräche geführt zu haben. Im Beisein der Eltern wurden die Kinder belehrt und auf mögliche Gefahrensituationen hingewiesen.

Autoradio und Bierkasten gestohlen

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagabend wurde in Volkach in der Gemarkung Wolfsberg ein Gartenhaus aufgebrochen. Der oder die Eindringlinge hebelten die Eingangstüre auf, um anschließend einen Kasten Bier sowie ein Autoradio zu entwenden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 100 Euro.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen an die Polizei in Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.