Polizeibericht: Sachbeschädigung, Unfall, Drogenfahrt

Auffahrunfall an Autobahnausfahrt

Am Sonntagnachmittag verlangsamte ein Mann an der Autobahnausfahrt Wiesentheid zur Einfahrt in in die Bundesstraße 286 seine Geschwindigkeit, was der nachfolgende Fahrer zu spät erkannte und gegen das Heck fuhr. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 1000 Euro.

Fahrer unter Drogeneinfluss

In der Adolf-Oesterheld-Straße in Dettelbach stellten Polizeibeamte bei einer Kontrolle eines 36-Jährigen am Sonntagnachmittag drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der Audi-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und durfte nicht mehr weiterfahren. Den Mann erwartet neben einem Bußgeld auch ein mehrwöchiges Fahrverbot.

Geparkter Seat beschädigt

Am vergangenen Wochenende wurde am Seewasen in Schwarzach ein Seat Ibiza angefahren. Gegen 19 Uhr wurde das Auto am Samstag abgestellt. Am Sonntagnachmittag bemerkte der Besitzer, dass der linke Kotflügel beschädigt ist. Der Schaden beträgt 500 Euro.

Jagdkanzel aus Verankerung gerissen

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag wurde im Bereich der Walterwiese in Kitzingen ein Jägerstand beschädigt. Die Kanzel wurde aus der Verankerung gerissen und umgeworfen. Die Polizei vermutet, dass mehrere Personen am Werk waren, da ein enormer Kraftaufwand erforderlich gewesen sein muss. Schaden: 500 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen: Tel. (0 93 21) 14 10.