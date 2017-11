Polizeibericht: Rollerfahrer von Auto erfasst

Als am Montagnachmittag eine 51-jährige Autofahrerin in Kitzingen von einem Parkplatz in die Friedenstraße einfahren wollte, übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Rollerfahrer. Dieser versuchte noch nach links auszuweichen, wurde jedoch trotzdem von dem Auto erfasst und stürzte zu Boden. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Schaden: 1500 Euro.

BMW am Parkplatz angefahren und aus dem Staub gemacht

Bereits am Freitagvormittag hatte ein 39-jähriger Mann seinen BMW X 3 auf dem Parkplatz des Landratsamtes in der Alten Poststraße in Kitzingen abgestellt. Als er um die Mittagszeit zu seinem Auto kam, war ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die hintere linke Seite des BMW geprallt und hatte einen Schaden in Höhe von 500 Euro angerichtet. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Dieseldiebe nur teilweise erfolgreich

In der Nacht auf Montag machten sich unbekannte Täter an zwei Reisebussen zu schaffen, die in der Schlüsselfelder Straße in Geiselwind geparkt waren. An beiden Bussen wurden die Tankdeckel aufgebrochen und aus einem der Tanks etwa 350 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Die Kraftstoffentnahme am zweiten Bus scheiterte, da dieser am Tankstutzen ein Rückschlagventil installiert hatte. Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro.

Handys entwendet

Eine 17-jährige Schülerin hielt sich am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek am Mainfrankenpark in Dettelbach auf. Ihr Mobiltelefon der Marke Apple iPhone 5 S hatte sie in ihrer Gesäßtasche stecken. Ein unbekannter Täter zog das Gerät im Wert von 320 Euro heraus und entwendete dieses.

Bei einer Musikveranstaltung am Samstagabend am Autohof in Geiselwind hatte ein 23-jähriger Mann seine Mobiltelefon der Marke Sony Xperia Z 2 in seiner Bauchtasche deponiert. Ein unbekannter Täter nützte offensichtlich eine günstige Gelegenheit und entwendete das 430 Euro teure Smartphone. Der Geschädigte konnte den Dieb zwar noch verfolgen, verlor diesen jedoch in der Menschenmenge aus den Augen.

Autoreifen zerstochen

In der Nacht zum Sonntag hatte ein 57-jähriger Fotograf seinen schwarzen Audi A 6 in Marktbreit in der Obernbreiter Straße geparkt. Als er am Sonntagvormittag zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass der hintere rechte Reifen platt gestochen worden war. Ein Unbekannter hatte mit einem drei Zentimeter breiten Werkzeug den Reifen beschädigt. Schaden: 150 Euro.

Verwüstungen an der St. Martin-Schule

Auf dem Schulgelände der St.-Martin-Schule in der Sickerhäuser Straße in Kitzingen richteten im Verlauf des Wochenendes bisher unbekannte Täter erheblichen Sachschaden an. Zunächst hebelten die Unbekannten an einem Gartenhaus den Fensterladen auf und warfen mit einem Stein das Doppelglasfenster ein. Anschließend schleuderten und beschädigten sie mehrere Dekowerkstücke, die von den Schülern gefertigt und im Garten aufgestellt waren, herum. Zu guter Letzt drehten sie noch zwei Wasserhähne auf und ließen das Wasser laufen, sodass einige Kubikmeter Wasser nutzlos verloren gingen. Schaden: Mehrere hundert Euro.

Vom Parkplatz gefahren und Auto übersehen

Am frühen Montagabend wollte eine 25-jährige Frau mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Nikolaus-Fey-Straße in Wiesentheid ausfahren. Dabei übersah sie das Auto einer 52-jährigen Frau und stieß mit dieser zusammen. Schaden: 4500 Euro.

Hinweise zur Täterermittlung bei den ungeklärten Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.