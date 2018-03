Polizeibericht: Parkrempler und Alkoholfahrten

Schaden beim Ausparken

Zwischen 11.40 und 12.40 Uhr stellte eine 53-Jährige am Gründonnerstag ihren Peugeot auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen ab.

Als sie nach dem Einkaufen zurückkam, stellte sie am linken hinteren Radlauf und an der Felge einen frischen Unfallschaden fest. Dem Anschein nach setzte ein daneben geparktes Fahrzeug zurück und blieb mit der rechten vorderen Ecke hängen geblieben.

Hochdruckreiniger gestohlen

Diebe waren zwischen Dienstagabend und Mittwoch an der Seeramsmühle bei Geiselwind unterwegs. Zum einen wurde aus einem Unterstand ein Hochdruckreiniger der Marke „Kärcher“ im Wert von etwa 350 Euro entwendet. Zum anderen brach der Dieb das Vorhängeschloss einer Scheune auf und schaute sich darin um. Er hebelte eine weitere Tür auf und brach außerdem einen Schrank auf. Allerdings fiel ihm laut Polizei nichts Brauchbares in die Hände und so entstand ein Sachschaden von etwas 1500 Euro.

Knapp unter der Promillegrenze

Bei einer Kontrolle am Donnerstagnachmittag stellten Polizisten in Kitzingen bei einem 60-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Test vor Ort ergab einen Wert über der 0,5 Promille-Grenze. Der gerichtsverwertbare Test auf der Dienststelle zeigte allerdings einen Wert knapp unterhalb des Schwellenwertes, weshalb der Mann noch einmal folgenlos davon kam.

Fahrverbot und Geldbuße nach Alkoholfahrt

Ein 71-Jähriger wurde am Gründonnerstag um 15.50 Uhr von der Polizei in Kitzingen kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Der Mann muss mit einer erheblichen Geldbuße und einem Fahrverbot von mindestens einem Monat rechnen.

