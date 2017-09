Polizeibericht: Motorradfahrer übersehen

Am Samstagnachmittag wollte eine 59-jährige Auto-Fahrerin in Volkach von der Staatsstraße 2260 auf die Staatsstraße 2271 abbiegen. Hierbei übersah sie einen 38-jährigen Motorrad-Fahrer. Trotz einer Vollbremsung des Motorradfahrers kam es zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der 38-Jährige leichte Verletzungen. Schaden: 1200 Euro.

Unfallverursacher reagiert pflichtbewusst

Bereits am Freitagmorgen beschädigte ein Lkw-Fahrer in Segnitz in der Raiffeisenstraße im Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Autos. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Der pflichtbewusste Lkw-Fahrer hinterließ an dem beschädigten Wagen seine Kontaktdaten und meldete den Unfall der Polizei.

Versuchter Einbruch in einen Pferdestall

Ein Einbruchsversuch in einen Pferdestall in Volkach – passiert zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen – wurde der Kitzinger Polizei gemeldet. An der Scheunentür entstand ein Schaden von 100 Euro.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen an die Polizei unter Tel. (0 93 21) 141-0.