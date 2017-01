Polizeibericht: In Schlangenlinien und zugedröhnt über die Autobahn

Am Wochenende hat die Autobahnpolizei Biebelried auf Autobahnen im Bereich Würzburg berauschte Fahrer erwischt, wie der Presse mitgeteilt wird. Ein 22-Jähriger am Steuer eines Golf war in der Nacht auf Samstag in Schlangenlinien in Richtung Schweinfurt unterwegs. Das meldet eine Frau der Polizei. Diese kontrollierte den Mann und stellte drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Test wies auf den Konsum von Kokain hin. Den Führerschein musste er abgeben. Auf der Rastanlage Würzburg-West wurde am Sonntagnachmittag ein 33-jähriger Autofahrer zum Drogentest zitiert, der auf der Fahrt von Amsterdam nach Salzburg Pause machte. Er räumte ein, mehrere Joints geraucht zu haben und musste eine mehrstündige Pause einlegen.

Gegen geparktes Auto geprallt

Am Königsplatz in Kitzingen verlor eine Autofahrerin am Sonntagnachmittag die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen ein geparktes Auto. Schaden: 3000 Euro.

Gartenhaus aufgebrochen

In den vergangenen beiden Wochen verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zutritt zu einem eingezäunten Garten an der Ziegelhütte in Rüdenhausen. Er brach die Tür zu einem Schuppen auf und durchwühlte Behälter. Schaden: 30 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (0 93 21) 14 10.