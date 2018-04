Polizeibericht: Hase springt vor Auto

Beim Ausparken Unfall verursacht

Eine Streife wurde am Samstag gegen 19.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall beordert. Ein Zeuge beobachtete, wie ein VW-Fahrer beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Lindenstraße in Kitzingen gegen ein geparktes Auto stieß. Die Streife stellte bei der Unfallaufnahme beim Verursacher Alkoholgeruch fest. Ein Test vor Ort ergab, dass der 45-Jährige mit 0,68 Promille zu viel getrunken hatte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt 2000 Euro.

Beim Aussteigen Fahrertür beschädigt

Gegen 15 Uhr parkte am Ostersonntag ein 50-Jähriger seinen VW im Goldgrubenweg in Mainbernheim. Ohne auf den Verkehr zu achten, öffnete der Fahrer seine Fahrzeugtür und beschädigte dabei die rechte Seite eines vorbeifahrenden VWs. An diesem Auto entstand ein Schaden von über 500 EUR.

Hase sprang auf die Straße

Am Sonntagabend, gegen 20.20 Uhr, fuhr ein 34-Jähriger von Greuth nach Castell. Auf halber Strecke sprang ein Hase auf die Straße. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 150 Euro.

Unter Drogen hinters Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle glaubten am Montag gegen 2 Uhr Polizisten bei einem Kraftfahrzeugführer, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Nachdem drogentypische Auffälligkeiten bei dem 19-Jährigen festgestellt worden waren, wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.