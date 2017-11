Polizeibericht: Handtasche mit vierstelligem Geldbetrag gestohlen

Am Dienstagmittag hatte die 57-jährige Angestellte eines Hotels in der Hauptstraße in Volkach ihre Handtasche für einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt im Küchenbereich abgelegt. Diesen Moment nutzte ein Unbekannter und entwendete die Tasche, in der sich ein vierstelliger Geldbetrag, zwei Handys der Marken Sony beziehungsweise Samsung, Ausweise, Scheckkarte und Schlüssel befanden. Unerkannt verschwand der Dieb. Die Geschädigte beziffert den Schaden auf 2000 Euro.

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Eine 29-jährige Autofahrerin parkte ihren blauen VW Golf am Dienstagvormittag in der Bismarckstraße in Kitzingen am rechten Fahrbahnrand. Als die Frau nach zwei Stunden zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie fest, dass ein Unbekannter den linken Außenspiegel beschädigt hatte. Der Verursacher fuhr davon hinterließ einen Schaden von 200 Euro.

Beim Ausparken gegen Auto gestoßen

In der Sickershäuser Straße in Kitzingen wollte am Dienstagvormittag ein Rentner mit seinem Auto rückwärts aus einer Parklücke ausfahren. Dabei hat er einen daneben stehenden Wagen übersehen und ist gegen gegen dessen Frontseite geprallt. Schaden an den beiden Autos: 3000 Euro.

Beim Einparken gegen geparktes Auto gerollt

Am Dienstagmittag stieß ein Autofahrer auf dem Parkplatz des Schnellrestaurant in der Repperndorfer Straße in Kitzingen gegen ein bereits geparktes Auto eines Azubis und richtete einen Schaden von 1400 Euro an.

Handtasche im Pflegeheim gestohlen

Aus dem für jedermann zugänglichen Personalraum des Alten- und Pflegeheimes im Marktstefter Weg in Sickershausen wurde am Freitag um die Mittagszeit die Handtasche einer Altenpflegerin entwendet. In der Tasche befanden sich Ausweise, Scheckkarte und Geld. Schaden: 150 Euro.

Hinweise unter Tel. (0 93 21) 14 10.